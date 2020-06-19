"Пошел на нас с ножом": Тимати вспомнил о тяжелом конфликте с артистом из своего лейбла

Тимати рассказал о конфликте с рэпером L'One, который раньше был артистом лейбла Black Star. По его мнению, молодой человек многое потерял, лишившись сотрудничества.

Год назад Леван Горозия (L'One) заявил о намерении покинуть лейбл Black Star. Он сотрудничал с продюсерским центром на протяжении семи лет. Уход рэпера был скандальным. С него руководство лейбла потребовало 170 миллионов рублей. Кроме того, его лишили прав на песни и псевдоним.

Когда артист проиграл судебное разбирательство, он решил выступать под своим настоящим именем. Однако у исполнителя нет прежней популярности. Музыкальные композиции не покоряют вершины хит-парадов, о песнях Горозии знают лишь самые преданные поклонники.

Тимати отметил, что Леван мог избежать скандала и выступать под привычным публике псевдонимом. В пример он поставил Егора Крида, который мирно ушел из Black Star и все равно очень популярен.

"Леван получил бы и свой каталог, и имя, но человек решил пойти от противного, пойти на нас с ножом", – отметил Тимати.

Левана не устраивала политика лейбла. Руководство Black Star выступало за гастроли и делало из творческого процесса конвейер. Горозия хотел свободно заниматься музыкой и не иметь ограничений в идеях.

Как только рэпер покинул лейбл, он заявил, что ему недоплатили. Леван получал процент от прибыли за композиции и выступления. Однако суд провел проверку и решил, что Горозия не имеет права требовать компенсацию в размере 146 миллионов рублей.