"Пошел на нас с ножом": Тимати вспомнил о тяжелом конфликте с артистом из своего лейбла

Год назад Леван Горозия (L'One) заявил о намерении покинуть лейбл Black Star. Он сотрудничал с продюсерским центром на протяжении семи лет. Уход рэпера был скандальным. С него руководство лейбла потребовало 170 миллионов рублей. Кроме того, его лишили прав на песни и псевдоним.
Когда артист проиграл судебное разбирательство, он решил выступать под своим настоящим именем. Однако у исполнителя нет прежней популярности. Музыкальные композиции не покоряют вершины хит-парадов, о песнях Горозии знают лишь самые преданные поклонники.
Тимати отметил, что Леван мог избежать скандала и выступать под привычным публике псевдонимом. В пример он поставил Егора Крида, который мирно ушел из Black Star и все равно очень популярен.
"Леван получил бы и свой каталог, и имя, но человек решил пойти от противного, пойти на нас с ножом", – отметил Тимати.
Левана не устраивала политика лейбла. Руководство Black Star выступало за гастроли и делало из творческого процесса конвейер. Горозия хотел свободно заниматься музыкой и не иметь ограничений в идеях.
Как только рэпер покинул лейбл, он заявил, что ему недоплатили. Леван получал процент от прибыли за композиции и выступления. Однако суд провел проверку и решил, что Горозия не имеет права требовать компенсацию в размере 146 миллионов рублей.
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