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Собчак отправила Тимати есть фекалии в эфире популярного шоу

Собчак отправила Тимати есть фекалии в эфире популярного шоу

Тимати и Ксения Собчак. Фото: Gennadii Usoev/Russian Look/www.globallookpress.com
Ксения Собчак месте с певицей Zivert приняла участие в ютуб-шоу Comment Out. Артистка не упустила возможности больно уколоть Тимати.
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По правилам игры звездам необходимо оставлять провокационные комментарии под фотографиями популярных личностей в "Инстаграм". Те, кто отказывается выполнять данное условие, должны получить своеобразное наказание. Обычно оно довольно мерзкое и унизительное. Например, однажды участникам предложили съесть коричневую сладкую массу из унитаза.

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Ксению Собчак придушили

 Ксения Анатольевна Собчак

Ксения Анатольевна Собчак теле- и радиоведущая, блогер, политик

Видимо, Ксения Собчак запомнила эпизод, поэтому, когда Владимир Макрони рассказывал правила игры, начала отказываться от подобных перспектив. Естественно, предметом ее насмешки стал один из врагов – Тимур Юнусов, который недавно жестоко подшутил над телеведущей.

"Так, я вам сразу скажу, что ничего противного есть не буду. Дерьмо жрать это, вон, к Тимати", – заявила звезда. В павильоне повисла тишина, а затем съемочная команда неодобрительно загудела.

Напомним, конфликт Ксении Собчак и рэпера начался около недели назад. Артист выпустил новый клип, в котором припомнил бывшей кандидатке в президенты видео эротического характера с ее участием. Правда, потом оказалось, что кадры из ролика – постановка, но телеведущая не на шутку разозлилась.

Автор: 16 июня 2020, 19:47 Источник: Ютуб ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Богомолова перекосило рядом с Собчак

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
И жто кандидат в президенты? Говорят, что тебя назначат премьером . Неужели такое чмо могут поставить во власть.
1

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