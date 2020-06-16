Собчак отправила Тимати есть фекалии в эфире популярного шоу

По правилам игры звездам необходимо оставлять провокационные комментарии под фотографиями популярных личностей в "Инстаграм". Те, кто отказывается выполнять данное условие, должны получить своеобразное наказание. Обычно оно довольно мерзкое и унизительное. Например, однажды участникам предложили съесть коричневую сладкую массу из унитаза.
Видимо, Ксения Собчак запомнила эпизод, поэтому, когда Владимир Макрони рассказывал правила игры, начала отказываться от подобных перспектив. Естественно, предметом ее насмешки стал один из врагов – Тимур Юнусов, который недавно жестоко подшутил над телеведущей.
"Так, я вам сразу скажу, что ничего противного есть не буду. Дерьмо жрать это, вон, к Тимати", – заявила звезда. В павильоне повисла тишина, а затем съемочная команда неодобрительно загудела.
Напомним, конфликт Ксении Собчак и рэпера начался около недели назад. Артист выпустил новый клип, в котором припомнил бывшей кандидатке в президенты видео эротического характера с ее участием. Правда, потом оказалось, что кадры из ролика – постановка, но телеведущая не на шутку разозлилась.
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