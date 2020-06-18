Защита не нужна: престарелый Ширвиндт впервые после карантина расчехлил свой инструмент

Через месяц Александру Ширвиндту исполнится 86 лет, но он не оставляет работу и даже в столь почтенном возрасте продолжает руководить столичным Театром сатиры. С конца марта из-за коронавируса актер был на даче. Пришла пора возвращаться в строй.

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