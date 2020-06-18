Защита не нужна: престарелый Ширвиндт впервые после карантина расчехлил свой инструмент

Московским театрам разрешено возобновить репетиции. Даст бог, на следующем этапе снятия ограничений в храмы Мельпомены вернутся зрители. Пока же остановленную весной машину надо снова запустить.
"Странное все-таки человек существо, – отметил Александр Анатольевич. – Так страдали, так негодовали насчет карантина! Потом подзатихли. Потом привыкли. А сейчас уже понравилось. И теперь, когда постепенно нас призывают к нормальной жизни, все вдруг решили, что было как-то хорошо. Я это ощущаю на себе, поскольку привык к изоляции и не знаю, как возвращаться к прошлому".
"Сейчас поеду расчехлять театр, – продолжил актер. – В зрительном зале сейчас на 1300 креслах лежит такая маска. На сцене установлен железный занавес для защиты от пожара – он весит 23 тонны. Нужно приложить усилия, найти волонтеров от искусства, молодежь, которая смогла бы его поднять. Вот с таким настроением я уезжаю с карантина на службу искусству".
Напомним, что Михаил Ширвиндт считается одним из символов театральной Москвы. К ним же принадлежали Олег Табаков, Галина Волчек и Марк Захаров.
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