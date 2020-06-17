Оставшаяся одна Муцениеце обратилась к друзьям: Вы очень все бесите!

15 июня суд официально расторг брак артистки с Павлом Прилучным. Актер увез детей в Санкт-Петербург на время, пока бывшая жена восстанавливается после болезни.
Напомним, недавно Агата Муцениеце попала в больницу с бронхитом, у нее также заподозрили коронавирус, но тест показал отрицательный результат. На всякий случай врачи посоветовали знаменитости отсидеться пару недель на карантине.
Артистка исполняет предписание специалистов и не покидает пределов квартиры. Однако сейчас это делать значительно сложнее, чем пару месяцев назад, ведь народ возвращается к привычной жизни. Например, в Москве уже открылись веранды ресторанов, люди наслаждаются общением и веселятся.
Запертая в четырех стенах Агата Муцениеце в инстаграм-аккаунте обратилась к друзьям. Она пожаловалась, что находится дома, смотрит фильмы и сериалы, когда люди гуляют, сидят на верандах, катаются на машинах.
Артистка завидует тем, кто может себе это позволить. Актриса заявила, что больше не будет смотреть "Сторис". "Вы очень все бесите! Какие ж вы противные", – полушутя говорит звезда.
Агата Муцениеце также добавила, что понимает, как легко управлять толпой. Ведь если бы у нас не забрали простые возможности наслаждаться жизнью, мы бы и не оценили в полной мере прелесть обычной прогулки в парке.
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