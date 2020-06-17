Оставшаяся одна Муцениеце обратилась к друзьям: Вы очень все бесите!

Агата Муцениеце обратилась к друзьям и подписчикам в соцсетях. Как оказалось, девушке невероятно одиноко из-за того, что она вынуждена сидеть дома, когда остальные уже возвращаются к докоронавирусной жизни.

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