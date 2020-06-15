"Реально себя ломала": Муцениеце обвинила отца-алкоголика в проблемах с Прилучным

Агата Муцениеце в эфире шоу "Осторожно, Собчак!" рассказала о своем детстве и образе отца. Папа звезды сильно выпивал и умер, когда малышке было три года.

Ксения Собчак отметила, что, возможно, у артистки не сформировался правильный образ мужчины из-за того, что у родителя были проблемы с алкоголем. "Я не думаю, я знаю, что, скорее всего, это так. Паша похож на моего папу", – добавила Агата Муцениеце.

Мама актрисы вообще называла Прилучного Эдиком в честь покойного мужа – молодой человек невероятно напоминал его. "Даже первый психолог, к которому я ходила, сказала: "М-да, было сложно найти человека более похожего на твоего отца, чем Павел", – говорит артистка.

Папа Агаты Муцениеце умер, когда та была еще малышкой. Она его почти не помнит, но подсознательно всю жизнь искала мужчину максимально похожего. "Так как он ушел, когда мне было три, у меня в голове сохранился образ, что я должна спасти этого человека. Вот я и ищу, кого спасти", – считает звезда.

Артистка верит, что бывший муж ей не изменял, однако часто не являлся ночевать. Она прощала ему подобные выходки, хотя себе такого не позволяла. "Один раз только так сделала – отомстила", – улыбается знаменитость.

Агата Муцениеце призналась, что в браке постоянно через переступала через гордость. "Я реально себя ломала, чтобы стать ручкой от кружки. Я очень стремилась быть "за мужем". Мне казалось, что вот это надо оценить, и когда это не оценили, это была самая большая обида", – призналась артистка.