Дети Прилучного и Муцениеце остались с отцом после развода родителей

Развод знаменитостей обошелся без эксцессов и скандалов. По словам помощницы звезды, все прошло полюбовно. Агата Муцениеце и Павел Прилучный находятся в диалоге друг с другом.
Мариам напомнила, что у звездной пары двое маленьких наследников. "Дети сейчас с Пашей находятся, потому что Агата проходила лечение", – поведала пиар-директор Муцениеце.
Напомним, 15 июня стало известно, что Агата Муцениеце и Павел Прилучный развелись на мировом участке Головинского суда. Актрисе остался автомобиль Mersedes GL и четырехкомнатная квартира, которая оценивается примерно в 28 миллионов рублей.
О том, что случилось со здоровьем Агаты Муцениеце, представительница актрисы говорить не стала. Она отметила, что не распространяется о личной жизни своих клиентов.
Как писали "Дни.ру", каждый месяц Павел Прилучный перечисляет деньги на детей. Он полностью оплачивает все расходы, связанные с их образованием, отдыхом и бытовыми нуждами. В свою очередь Агата Муцениеце регулярно отвозит детей к актеру, чтобы они проводили время с отцом.
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