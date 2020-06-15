Энистон впустила Питта в свой дом после крупного пожертвования

Энистон и Брэд присоединились к Black Lives Matter – объединению, которое выступает против насилия в отношении темнокожего населения. Дженнифер перевела миллион долларов на счет благотворительной организации Color of Change. Через пару дней ее примеру последовал Брэд, он отправил такую же сумму.
По словам анонимного источника, Энистон, узнав о поступке бывшего супруга, пригласила того в гости. Брэд с удовольствием приехал в дом к экс-зазнобе. Знаменитости долго говорили о том, чем еще они могут помочь в деле по искоренению расизма в Америке.
Инсайдер сообщил журналистам, что звезда сериала "Друзья" активно привлекает бывшего супруга к благотворительности. Воодушевившись, Брэд даже рискнул выйти на акцию протеста.
Они оба очень неравнодушные люди и действительно хотят помочь", – отмечает друг знаменитостей.
Брэд озабочен проблемой расизма, в том числе, из-за темнокожей наследницы Захары. Артист удочерил девочку из Эфиопии, будучи в браке с голливудской дивой Анжелиной Джоли. Питт считает, что, если американское общество не изменится, в будущем его отпрыск столкнется с проблемами.
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