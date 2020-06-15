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Энистон впустила Питта в свой дом после крупного пожертвования

Энистон впустила Питта в свой дом после крупного пожертвования

Брэд Питт и Дженнифер Энистон. Фото: Hubert Boesl/dpa/www.globallookpress.com
Звезда сериала "Друзья" помогла благотворительной организации, занимающейся защитой гражданских прав американцев. Решение Дженнифер Энистон поддержал ее бывший муж Брэд Питт.
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Энистон и Брэд присоединились к Black Lives Matter – объединению, которое выступает против насилия в отношении темнокожего населения. Дженнифер перевела миллион долларов на счет благотворительной организации Color of Change. Через пару дней ее примеру последовал Брэд, он отправил такую же сумму.

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Дженнифер Энистон актриса

 Брэд Питт

Брэд Питт актер

По словам анонимного источника, Энистон, узнав о поступке бывшего супруга, пригласила того в гости. Брэд с удовольствием приехал в дом к экс-зазнобе. Знаменитости долго говорили о том, чем еще они могут помочь в деле по искоренению расизма в Америке.

Инсайдер сообщил журналистам, что звезда сериала "Друзья" активно привлекает бывшего супруга к благотворительности. Воодушевившись, Брэд даже рискнул выйти на акцию протеста.

Они оба очень неравнодушные люди и действительно хотят помочь", – отмечает друг знаменитостей.

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Публикация от @interes_kino2018

Брэд озабочен проблемой расизма, в том числе, из-за темнокожей наследницы Захары. Артист удочерил девочку из Эфиопии, будучи в браке с голливудской дивой Анжелиной Джоли. Питт считает, что, если американское общество не изменится, в будущем его отпрыск столкнется с проблемами.

Автор: 15 июня 2020, 17:28 Источник: Harper's Bazaar ✓ Надежный источник

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