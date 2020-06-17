"Мне это надоело": Цискаридзе погнал в шею бессовестных людей из Большого театра

Николай Цискаридзе уже несколько лет живет в Санкт-Петербурге. Он признался, что готов вернуться в Большой театр, но на определенных условиях.

Николай Цискаридзе стал премьером Большого театра в 1992 году и находился в этом статусе 20 лет. Однако ему пришлось покинуть культурное учреждение. Говорят, виной тому был заговор руководства и козни коллег.

Сейчас Цискаридзе является ректором Академии русского балета имени Вагановой в Санкт-Петербурге. О том, что происходит в Большом театре, он отзывается негативно. По мнению Николая, за последние годы там не было ничего, что пришлось бы ему по вкусу.

Не спасла положение даже балерина Элеонора Севенард, которую он назвал уникальной и талантливой. "Я потом увидел ее на сцене: она ничего не приобрела за годы работы в театре, у нее осталось только то, что было поставлено еще в Академии. Ей даже партнера выбрали неправильного, который ей абсолютно не подходил. И так во всем", – отметил Цискаридзе.

В разговоре с Софико Шеварднадзе он признался, что мог бы вернуться в Большой театр, но при условии, что там будет другое руководство, которое не вмешивается в творческий процесс. "Я ничего не жду, ничего не выпрашиваю. Мне это надоело. Гнать надо всех, кто просто дербанит бюджет", – категорично заявила звезда балета.

Также Цискаридзе раскритиковал руководство театра за несоблюдение санитарных норм, которые ввели в связи с пандемией COVID-19. В самый ее разгар в Большом состоялся концерт, после которого коронавирус подхватили сразу несколько человек. Артист убежден: это произошло из-за безответственности и попустительства.