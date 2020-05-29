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"Бывал жесток": ученик откровенно о Цискаридзе

Николай Цискаридзе. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
В студии шоу "Кто хочет стать миллионером" за главный приз решили побороться Денис Родькин и Николай Цискаридзе. Премьер Большого театра рассказал о своем пути к успеху.
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Звезды балета довольно успешно отвечали на вопросы Дмитрия Диброва и заодно делились историями из жизни. Например, молодой человек признался, что изначально не верил в то, что сможет занять лидирующие позиции в танцах. Однако Николай Цискаридзе разглядел в юноше талант, поэтому сделал все, чтобы перспективный парень достиг высот.

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Как отметил Денис Родькин, балетмейстер нередко применял к нему жесткие меры. Правда, артист считает их оправданными и не обижается. "Да, был жесток, но я понимаю, что иначе было нельзя", – говорит премьер.

Николай Цискаридзе рассказал Дмитрию Диброву о детстве. Он до сих пор считает идеалом женщины свою мать. Как отметил танцор, родительница работала учительницей, и каждое утро шла в школу при полном параде. Артист уверяет, чтобы у мамы не было туфель не на каблуке или домашней одежды.

"Она делала все, чтобы выглядеть эффектно", – говорит балетмейстер. Он с трепетом вспоминает родительницу и не может вспомнить, чтобы она хоть раз показалась перед семьей "не при параде". Полная версия программы выйдет в эфир 30 мая в 16:45 на Первом канале.

Автор: 29 мая 2020, 18:49 Источник: Телепрограмма.pro ✓ Надежный источник

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