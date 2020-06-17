Новые подробности тайного брака Бориса Корчевникова

Личная жизнь Бориса Корчевникова представляет собой тайну за семью печатями. Новые сведения о ней – на вес золота.

Говорят, Борис Корчевников и Анна-Сесиль Свердлова были вместе восемь лет. Однако неизвестно, все ли эти годы состояли в браке. Да и о том, что они официально оформили отношения, стало известно буквально на днях, хотя шоумен и актриса давно разошлись.

Будущие влюбленные познакомились на службе в церкви. Они собирались пожениться и обвенчаться и не делали из этого секрета. В близком кругу Корчевников называл Свердлову невестой, а иногда и женой. Кстати, в пользу официальной регистрации брака говорит то, что Анна-Сесиль была прописана в квартире Бориса.

На свадьбе присутствовал известный шоумен Владимир Березин. Он отметил, что грандиозного торжества не было: "Такое домашнее чаепитие..."

Корчевников и Свердлова расстались до того, как телеведущий заболел. Березин признался, что знает причину развода, однако называть ее категорически отказался. "Это не моя жизнь", – пояснил он.

Борис предпочитает не распространяться о частной жизни. Тем не менее ведущий передачи "Судьба человека" не скрывает, что состоял в отношениях с актрисой. В Сети в свободном доступе есть их общие фотографии. О расставании Корчевников сказал: "Это как оторвать веточку, которая уже приросла. Больно на всю жизнь".