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"Ты бездарная и страшная": оскорбления Корчевникова вызвали оторопь

Борис Корчевников. Фото: instagram.com/b.korchevnikov
Из монологов ведущего Бориса Корчевникова, которые он произносит в начале выпусков шоу "Судьба человека" на "России 1", сделали подборку. Получившийся ролик очень похож на обращение к неудачникам.
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В первые секунды передачи Борис Корчевников озвучивает цитаты гостей программы. Они часто говорят об оскорблениях, которые получали в свой адрес, а также честно рассказывают о проблемах.

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Борис Вячеславович Корчевников

Борис Вячеславович Корчевников актер, телеведущий

У зрителей может сложиться впечатление, что телеведущий говорит о них. "Ты бездарная и страшная", "Ты такая некрасивая", "Если все безнадежно, то мы сядем с тобой в машину, разгонимся и врежемся в стену", – произносит шоумен.

"Борис Корчевников говорит тебе ужасные вещи на протяжении 30 секунд", – написали авторы подборки в "Ютуб". Пользователи Сети не остались равнодушными к видео.

У одних оно вызвало оторопь, другие отнеслись к кадрам с юмором. "Корчевников цитирует моего мужика", - отметила одна из зрительниц. Некоторые россияне принялись шутить над тем, что в ролике телеведущий толстеет.

Напомним, в апреле сообщалось, что Борис Корчевников заразился коронавирусом. На работу он пришел с признаками болезни. После этого ведущий изолировался дома в Москве.

Борис Корчевников окончил факультет журналистики МГУ. Работал на НТВ, снимался в сериале "Кадетство", был креативным продюсером канала СТС, ведущим ток-шоу "Прямой эфир" на "России 1". В мае 2017 года занял пост гендиректора православного телеканала "Спас". Ведет передачу "Судьба человека".

Автор: 26 мая 2020, 08:41 Источник: "Ютуб" ✓ Надежный источник
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Перенесший операцию Корчевников жутко постарел

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