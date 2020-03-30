Порвавшийся презерватив прервал близкую связь Гулькиной с сыном

Алексею – старшему сыну певицы Наталии Гулькиной – 36 лет. Мужчина до сих пор не женат, хотя с половой жизнью у него проблем нет.

Сын живет в квартире Наталии Гулькиной. И она для него в первую очередь друг, а уже потом мать. Их отношения строились на доверии, искренности, открытости. Они всегда были очень близки, причем настолько, что Леша делится с матерью интимными секретами.

В самом начале сексуальной жизни Гулькина дала сыну очень важный совет. "Однажды я была на гастролях, и раздался звонок, – вспомнила Наталия. – Слава богу, я сидела в этот момент. Сын спросил меня: "Мама, если прямо во время акта порвался презерватив, что делать и куда бежать, чтобы не забеременеть?" Я сказала, что об этом должна знать и заботиться девушка, но потом подумала: "А зачем я это объясняю?! Если вы живете половой жизнью, значит, вы уже взрослые люди и должны сами понимать. Загуглите, в конце концов!" Словом, посоветовала сходить в аптеку и купить что-то понадежнее".

Наверное, Алексей в трудную минуту ждал более практичного совета от мудрой матери. После той истории их связь уже не была такой близкой. "Раньше он со мной делился, а сейчас, слава богу, подобных вопросов больше не задает – мальчик вырос", – призналась певица Лере Кудрявцевой в программе "Секрет на миллион" на канале НТВ.