Гулькина сообщила о смерти близкого из-за коронавируса

Коронавирус появился в доме Наталии Гулькиной. У певицы заразился кот.

Недавно у Наталии Гулькиной коронавирусом заразился трехлетний тайский кот Мейсон. Об этом артистка узнала благодаря проведенному тесту. Стоит отметить, что это совсем не тот коронавирус, о котором говорит вся планета.

Наталья объяснила, что у кошек не бывает человеческих недугов. Вирус, которым заразилось домашнее животное, существует уже много лет, и для людей не представляет никакой опасности.

Певица поняла, как Мейсон заразился коронавирусом. Однажды Наталия приютила бездомного кота. Тогда животное обследовали, и никаких болезней у него не обнаружили. Но знаменитости в голову не пришла мысль проверить его на этот вирус. Через некоторое время кот скончался, но, видимо, успел заразить Мейсона.

На лечение домашнего животного Гулькина уже потратила один миллион рублей. Мейсону делают уколы. Артистке удалось найти экспериментальное лекарство в Гонконге. Деньгами певице помогают и поклонники. Наталия, в свою очередь, делает отчет о потраченных средствах. Гулькина надеется, что вскоре животное выздоровеет.