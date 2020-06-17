Джиган обнародовал связь с известной певицей

На днях Джиган и Оксана Самойлова должны были развестись, однако в последний момент модель передумала расставаться с мужем. Зато рэпер обнародовал кадры, на которых запечатлен с известной певицей.

15 июня исполнилось пять лет со дня смерти певицы Жанны Фриске. Популярная исполнительница два года сражалась с неоперабельной опухолью головного мозга, однако проиграла. Многие отечественные знаменитости почтили память артистки, в том числе и рэпер Джиган.

В 2012 году он записал с Жанной Фриске клип на их общую песню "Я рядом". Собственно, именно эти кадры рэпер и обнародовал на своей официальной страничке в социальной сети "Инстаграм". По сюжету, Джиган (тогда еще без своей фирменной бороды) играет водителя и телохранителя Жанны Фриске, изображающей возлюбленную криминального авторитета.

После сделки героиня Жанны приезжает на встречу с любовником, однако обнаруживает его с другой женщиной. Она устраивает ему сцену ревности, а тот пытается ее ударит, но в этот момент ему помешал герой Джигана. Далее начинается погоня на дорогих автомобилях: Джиган и Фриске с сумкой с деньгами успешно спасаются от ее бывшего возлюбленного. Ролик заканчивается поцелуем пары. Впрочем, сейчас уже этой публикации в аккаунте рэпера нет.

Отметим, что 15 июня Джиган должен был оформить развод с моделью Оксаной Самойловой, родившей ему четверых детей. Инициатором стала именно модель. Она же и отозвала иск в последний момент. Теперь супруги демонстрируют семейную идиллию.

В Сети бурно обсуждают этот момент. Некоторые пользователи убеждены, что скандал с разводом был разыгран Джиганом и Оксаной Самойловой, чтобы привлечь к себе побольше внимания. По слухам, пара хорошо на этом заработала.