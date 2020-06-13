Джиган и Самойлова снова вместе после громких заявлений о разводе

Скандал в паре Оксаны Самойловой и Джигана приковал к себе внимание огромного числа поклонников звездного семейства. Рэпер Джиган на всю страну продемонстрировал свои пороки, после чего прошел курс лечения в реабилитационном центре. Жена артиста не смогла больше терпеть выходки своего суженного и подала на развод.
Однако, судя по всему, Джиган сумел вымолить прощение у любимой – в Сети периодически появляются их вполне семейные фото и видео. А недавно Самойлова и вовсе заявилась на шоу "Вечерний Ургант" вместе с мужем. Похоже, супруги уже и не скрывают, что в их дом пришел мир. Несмотря на чудовищные выходки Джигана, Оксана, вероятно, решила простить отца своих четверых детей.
При этом свое появление на шоу Оксана Самойлова постаралась не афишировать. Она
не участвовала в программе, а сидела за столиком для гостей. Однако такой
публичный выход в свет дает поклонникам надежду – рэпер Джиган нашел способ вернуть жену, и звездные любимцы останутся вместе.
Напомним, Оксана Самойлова решилась расторгнуть союз с Джиганом после его неадекватного поведения в Майами. В честь рождения долгожданного сына рэпер закатил безбашенную вечеринку, после которой сначала угодил в местный рехаб, а потом долечивался в Москве. Первое заседание по делу о разводе звездного семейства состоится 15 июня.
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