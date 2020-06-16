"Получает кайф от этих отношений": психолог вывела разведенку Муцениеце на чистую воду

Эксперт разобрала жесты и позы Агаты Муцениеце во время интервью с телеведущей. Анна Сметанникова заметила у экс-супруги Павла Прилучного легкую полуулыбку сразу в нескольких моментах беседы с Ксенией Собчак.
По словам психолога, такой признак говорит о людях истеричных, с синдромом жертвы. В данном случае маленькая улыбка – это защита. "Это значит, что она до конца не может рассказывать правды", – заявила специалист.
Она отметила, что Агата Муцениеце – человек, который долго находится в созависимых отношениях, и теперь у нее может стираться грань того, что является насилием, а что нет. Сметанникова добавила, что сейчас у звезды сохраняются подавленные эмоции и скрытая агрессия.
"Но вы должны понимать: любая жертва получает кайф от этих отношений", – считает психолог. Она объяснила это тем, что в обычной жизни такой женщины эмоций нет.
Анна Сметанникова сделала вывод, что Агате Муцениеце после громкого развода нужна психологическая помощь. По ее мнению, артистка пытается сделать вид, что сейчас у нее все нормально, но если она будет продолжать в том же духе, может случиться нервный срыв.
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