Гармаш вызвался умаслить родню погибшего в ДТП с Ефремовым водителя

В студии шоу "Прямой эфир"встретились родственники Сергея Захарова и друзья Михаила Ефремова. Брат погибшего заявил, что хочет пойти на принцип и наказать алкозависимого актера.

Несколько дней назад виновный в смертельном ДТП принес свои извинения семье водителя. Он отметил, что готов оказать любую помощь, а также не собирается привлекать связи для того, чтобы "отмазаться" от срока.

Впрочем, родственники Сергея Захарова слабо верят в обещания артиста. Возможно, если Михаил Ефремов и не собирается общаться за помощью к влиятельным людям, сильные мира сего могут взять дело в свои руки. Брат погибшего в студии шоу "Прямой эфир" заявил, что с ними уже связывались с предложением обменять кругленькую сумму на отказ от претензий.

Также накануне съемки родственникам Захарова звонил народный артист Гармаш. Он захотел встретиться, чтобы обсудить конфликт. Как отметил Валерий, семья готова побеседовать, но исключительно в присутствии адвоката. Напомним, потерпевшую сторону вызвался представлять Александр Добровинский.

Близкие люди Сергея Захаров требуют для Михаила Ефремова максимальный срок – 12 лет лишения свободы. Правда, учитывая все обстоятельства, правозащитник не уверен, что им получится настоять на столь жестком приговоре.

Напомним, авария с участием народного артиста случилась 8 июня. Актер, будучи за рулем в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, вылетел на встречную полосу в центре Москвы. Его машина врезалась в грузовик, водитель ВАЗа скончался от полученных травм. Михаил Ефремов на время следствия помещен под домашний арест.