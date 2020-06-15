Возомнившую себя сверхчеловеком Боню спустили с небес на землю

Экс-участница проекта "Дом-2" Виктория Боня сделала неоднозначное заявление о смертельной аварии с участием актера Михаила Ефремова. Слова телеведущей возмутили популярного блогера Лену Миро.

Несколько дней назад бывшая участница скандального реалити-шоу сообщила, что водитель Сергей Захаров погиб неслучайно. Якобы мужчина должен был "спасти душу" Михаила Ефремова. Виктория Боня выразила надежду, что артисту хватит мудрости, чтобы это понять.

Высказывание телеведущей прокомментировала блогер Лена Миро. По ее словам, после съемок в проекте "Дом-2" Боня стала считать себя сверхчеловеком и теперь смотрит на простых людей сверху вниз. "Захаров для нее является просто расходным материалом, чтобы спасти великого Ефремова", – выразила мнение сетевой эксперт.

Блогер отметила, что позиция звезды реалити-шоу напоминает фашистскую. Виктория Боня считает, что правила и законы не касаются знаменитостей. Лена Миро призвала спустить телеведущую с небес на землю и напомнить, что простые граждане – врачи, дворники, курьеры – приносят больше пользы обществу, чем она.

Смертельная авария с участием Михаила Ефремова произошла вечером 8 июня. Внедорожник, которым управлял артист, вылетел на встречную полосу и столкнулся лоб в лоб с фургоном. Водитель второй машины получил серьезные травмы и скончался от потери крови в больнице. В отношении актера возбудили уголовное дело.