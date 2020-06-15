Возомнившую себя сверхчеловеком Боню спустили с небес на землю

Эксклюзив Шоу "Дом-2" Заворотнюк Ефремов устроил смертельное ДТП Коронавирус

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Виктория Боня. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Экс-участница проекта "Дом-2" Виктория Боня сделала неоднозначное заявление о смертельной аварии с участием актера Михаила Ефремова. Слова телеведущей возмутили популярного блогера Лену Миро.

Продолжение: Адвокат Ефремова заявил о попытках семьи нажить популярность на пьяном ДТП
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Несколько дней назад бывшая участница скандального реалити-шоу сообщила, что водитель Сергей Захаров погиб неслучайно. Якобы мужчина должен был "спасти душу" Михаила Ефремова. Виктория Боня выразила надежду, что артисту хватит мудрости, чтобы это понять.

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Михаил Олегович Ефремов

Михаил Олегович Ефремов Актер

 Виктория Анатольевна Боня

Виктория Анатольевна Боня модель, телеведущая

Высказывание телеведущей прокомментировала блогер Лена Миро. По ее словам, после съемок в проекте "Дом-2" Боня стала считать себя сверхчеловеком и теперь смотрит на простых людей сверху вниз. "Захаров для нее является просто расходным материалом, чтобы спасти великого Ефремова", – выразила мнение сетевой эксперт.

Блогер отметила, что позиция звезды реалити-шоу напоминает фашистскую. Виктория Боня считает, что правила и законы не касаются знаменитостей. Лена Миро призвала спустить телеведущую с небес на землю и напомнить, что простые граждане – врачи, дворники, курьеры – приносят больше пользы обществу, чем она.

Смертельная авария с участием Михаила Ефремова произошла вечером 8 июня. Внедорожник, которым управлял артист, вылетел на встречную полосу и столкнулся лоб в лоб с фургоном. Водитель второй машины получил серьезные травмы и скончался от потери крови в больнице. В отношении актера возбудили уголовное дело.

Автор: 15 июня 2020, 16:19 Источник: ЖЖ ✓ Надежный источник

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