"Сама себя не узнала": Стоцкая похвасталась удивительными результатами похудения

Анастасия Стоцкая в своем инстаграм-аккаунте рассказала, что режим самоизоляции был насыщенным – она занималась спортом и готовилась к новым проектам. Предстоящая работа мотивировала певицу сбросить несколько килограммов.
Она показала поклонникам снимок, на котором запечатлена на гимнастическом коврике. Таким образом певица продемонстрировала фигуру. На Анастасии надеты короткие шорты, красная майка и солнцезащитные очки. В кадр также попала ее трехлетняя дочь Вера.
Процесс похудения еще продолжается, но знаменитость уже довольна результатом. Ей осталось сбросить три-четыре килограмма. Певица гордится тем, что взяла себя в руки и не перестала заниматься физическими упражнениями.
"Конечно, сама себя не узнала. В том смысле, что самодисциплиной вообще не отличаюсь", – написала Анастасия.
Недавно фигурой похвастался и Николай Басков. В эфире "Вечернего Урганта" артист демонстративно распахнул пиджак и сообщил, что за последние несколько месяцев ему удалось заметно похудеть.
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