Стоцкая поделилась мыслями о третьей беременности

Вопросы о личной жизни Анастасия Стоцкая тщательно старается избегать. Артистка не любит делиться с посторонними новостями, происходящими в семье. Однако на вопрос подписчика, планирует ли она третьего ребенка, решила ответить.
"На данный момент не планирую", – рассказала Стоцкая.
Пополнения в семье пока ожидать не стоит. Но формулировка певицы не оставляет поклонников в покое, намекая, что появление еще одного члена семьи не исключение.
Ранее Стоцкая уже делала недвусмысленные заявления по поводу беременности. Пару месяцев назад один из комментаторов под снимком певицы с детьми заявил, что ей нужен третий ребенок. На это она ответила:
"Я вот тоже задумываюсь… Может, через пару лет".
Сейчас Анастасия Стоцкая занимается карьерой и воспитывает двух детей – 8-летнего сына Александра и 2-летнюю дочь Веру. Дети также окружены заботой бабушки Анны Семеновны и няни.
Иногда фанаты замечают удивительное сходство детей Анастасии Стоцкой с Филиппой Киркоровым, который раньше был ее возлюбленным. Слух о том, что певица якобы родила сына и дочь от короля отечественной поп-сцены, до сих пор вызывает безумные обсуждения. Но можно с уверенностью сказать – дети от нынешнего супруга Насти – Сергея Абгаряна. Просто звезда вышла замуж за похожего на Киркорова типажом мужчину.
Популярные темы форума
Отказался встречаться с жирной
Хочу бросить с детьми жену
СССР когда слрмали ,я думала,что после 90-<цензура>,Россия вернётся на уровень другой
Очень хочется в СССР
У меня нет машины ,мне ехать на работу надо маршрутка
Обслуживающий персонал в России это жесть.
Малахов собирает грязь
плохо стоит
не хочу дочь
В управе страны двойное гражданство ,никогда не знала.