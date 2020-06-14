Эксклюзив Шоу "Дом-2" Заворотнюк Ефремов устроил смертельное ДТП Коронавирус

Топ новостей

"Я устала": Вера Брежнева рассказала об уходе
Родители тайно залили могилу Началовой бетоном
"Болтается, как г*** в проруби": Водонаева раскрыла настоящую причину развода Гагариной
"Нужно расстаться цивилизованно": Яна Рудковская сообщила о разводе
"Долгое время не хотел говорить об этом": в семью избранника Бузовой пришла беда
Даша Жукова дала откровенное интервью
партнеры
Воскресенье
14 июня
Лента новостей
12:22
Звезда "Дом-2" допилась до чертиков и устроила настоящий цирк
12:01
Прилучный обратился к Муцениеце после громких слов о любви
11:57
В Москве за сутки умерли 50 заболевших коронавирусом
11:37
Изможденный Сташевский поверг фанатов в шок
11:18
Как пережить вторую волну коронавируса
11:06
"Это немыслимо": какую сумму хочет семья погибшего в ДТП водителя от Ефремова
10:51
Озверела от внуков: Татьяна Судец сбежала на новую дачу от родственников
10:48
Необычный вид разведенной Пелагеи насторожил россиян
10:22
Знаменитая певица дала Пугачевой от ворот поворот
10:01
Части пенсионеров в России повысят выплаты с 1 июля
08:00
Коронавирус: последние новости на сегодня, 14 июня 2020 года
06:05
Выбежала в чем была: Валерия сразу после карантина ринулась на Красную площадь
04:04
"Как бабушка": народ пришел в ужас от поседевшей Водяновой
02:15
"Жила в двух мирах": дочь Инны Макаровой откровенно о последних днях своей матери
23:58
"Еще бы в раковину села": Орлова вызвала недоумение выходкой в стиле Волочковой
22:08
Бузова и Асмус заплакали во время съемок клипа Жукова
20:06
Нарядившуюся в меха Волочкову застукали в объятиях со смуглым жеребцом
18:23
"Она хочет взлететь": убитый горем Норкин ошарашил заявлением об умершей жене
18:05
"Самые беспощадные слова": Виторган об извинениях устроившего смертельное ДТП Ефремова
18:05
"Бесполый" ребенок Ефремова сцепился с Литвиновой у дверей дома
17:43
Пугающе изменился в лице: у солиста "Любэ" Расторгуева подозревают смертельную болезнь
17:27
"Ты можешь искупить то, что совершил": Куценко обратился к алкашу Ефремову
17:13
"Это верх гнилья": Собчак разнесли за попытку посмеяться над изнасилованным ребенком
17:09
Дана Борисова воссоединилась со сбежавшей дочерью после скандала
16:19
Нинидзе показала сурового Виторгана после слухов о расставании
15:36
"Хотят только суда": семья погибшего водителя отвергла помощь и извинения душегуба Ефремова
15:14
Юрий Лоза разрыдался на похоронах сатирика Трушкина
15:03
"Головокружение, судороги, инсульты": неврологи заявили об опасности COVID-19 для нервной системы
15:02
Басков похудел на карантине ради ролей в фильмах для взрослых
14:42
В Сеть слили предсмертные фото Кокшенова
14:24
Никас Сафронов потерял покой из-за ухода близкого друга
14:18
Григорьев-Апполонов потратил баснословную сумму ради дома рядом с дворцом Пугачевой
13:41
Вдову-самозванку жертвы ДТП с Ефремовым лишили пожертвований
13:38
Впервые в истории: Трусова исполнила невозможный трюк на тренировке
13:37
"Многие из нас не знают, как дальше жить": Штурм поддержала пьяницу Ефремова
13:31
"В парашу головой": подполковник ФСИН предрек Ефремову суровую жизнь в тюрьме
12:57
"Надо за ним присматривать": постаревший Прилучный шокировал россиян
12:57
"На этом видео не артист Михаил Ефремов": Запашный заподозрил неладное в ситуации с актером
12:38
Литвинова встревожена состоянием детей Ефремова после скандала
12:27
"Ногами бил машины": Ширвиндт вспомнил жуткое поведение пьяного отца Ефремова
12:19
"Я действительно могу любить": Муцениеце внезапно обратилась к Прилучному после расставания
12:10
"Я не хочу быть Наташей": Проскурякова сорвалась из-за постоянных сравнений
11:50
"Тяжело найти корректные слова": дочь Ефремова сделала важное заявление
11:35
"Скучаю по его командному голосу": Михалкова взвыла из-за отсутствия мужика
11:33
Скрытая угроза: биолог встревожила словами об опасности бессимптомного коронавируса
11:13
"Твоя Люба": Успенская больше не скрывает чувств к молодому красавцу из "Голоса"
11:12
Джиган и Самойлова снова вместе после громких заявлений о разводе
10:49
"Ты убийца": скандальный блогер после тюрьмы призвал Ефремова добровольно сесть за решетку
10:40
"Одна грязь!": отец Жанны Фриске высказался о романе дочери с певцом из "Иванушек"
10:34
"Я не понимаю, как дальше жить": алкаш Ефремов выступил с обращением после смертельного ДТП
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Одна грязь!": отец Жанны Фриске высказался о романе дочери с певцом из "Иванушек"
Миронова влезла в скандал вокруг устроившего ДТП Ефремова
"На этом видео не артист Михаил Ефремов": Запашный заподозрил неладное в ситуации с актером
"Ты можешь искупить то, что совершил": Куценко обратился к алкашу Ефремову
"Бесполый" ребенок Ефремова сцепился с Литвиновой у дверей дома
Знаменитая певица дала Пугачевой от ворот поворот
Шоу-бизнес
Прилучный обратился к Муцениеце после громких слов о любви

Прилучный обратился к Муцениеце после громких слов о любви

Павел Прилучный и Агата Муцениеце. Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
Павел Прилучный ответил на эмоциональное послание экс-возлюбленной. Он поблагодарил артистку.
прочитано 359 раз

В своем инстаграм-аккаунте актер опубликовал фото детей – четырехлетней Мии и семилетнего Тимофея. На снимке он отметил страничку Агаты Муцениеце, таким образом обратившись к ней и поблагодарив за общих наследников. Павел Прилучный провел с ними выходной на пляже.

ПО ТЕМЕ

"Надо за ним присматривать": постаревший Прилучный шокировал россиян

 Павел Валерьевич Прилучный

Павел Валерьевич Прилучный актер

 Агата Муцениеце

Агата Муцениеце латвийская и российская актриса, модель

Такой кадр артист обнародовал после того, как Агата Муцениеце разместила в своем микроблоге трогательное обращение. В нем она поблагодарила бывшего избранника за то, что научил ее любить. По словам Агаты Муцениеце, только в браке с коллегой она осознала, что способна испытывать очень сильные чувства к другому человеку.

Напомним, Агата Муцениеце и Павел Прилучный договорились, что после развода будут воспитывать детей вместе. Наследники иногда будут жить с мамой, а иногда – с папой. 15 июня должно состояться последнее слушание по делу о разводе супругов.

Как писали "Дни.ру", Агата Муцениеце и Павел Прилучный решили расстаться после громкого скандала, произошедшего в середине весны. Актриса заявила, что супруг побил ее, отобрал телефон и выгнал из дома. После этого она подала заявление на развод.

Автор: 14 июня 2020, 12:01 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Жена Прилучного поразила неподобающим видом

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Российский сенатор объяснил отказ пригласить Зеленского на Парад победы в Москву
Саакашвили отклонил предложение Зеленского: Не мой уровень
Зеленский раскрыл подробности переговоров с Порошенко: Опытный манипулятор
В бывшем офисе главного конкурента Лукашенко прошел обыск

Шоу-бизнес

Дочь Ефремова облила помоями наживающегося на чудовищной трагедии Малахова
Топалов выдохнул с облегчением после скандала с Тодоренко
Собчак завидует мертвому наркоману из-за роскошных похорон
"Это только видимая часть айсберга": Петросян выступил со срочным заявлением

Проишествия

Появились шокирующие подробности убийства студентки историком Соколовым: Глумился над телом!
Михаила Ефремова предложили судить за умышленное убийство
Трое пострадавших: на юго-западе Москвы мужчина открыл стрельбу
Квартира и машина набиты наркотиками: в Москве задержали звезду КВН

Lifestyle

Контузило: вдова Никулина поведала о происшествии на съемках "Самогонщиков"
Умерла актриса Инна Макарова
Чума на оба ваши дома: коронавирус изменил людей до неузнаваемости
Китайцы спасли провальный фильм Warcraft
Шоу-бизнес

"На этом видео не артист Михаил Ефремов": Запашный заподозрил неладное в ситуации с актером

Видео с извинением артиста вызвало переполох
Шоу-бизнес

"Ты можешь искупить то, что совершил": Куценко обратился к алкашу Ефремову

Актер поддержал коллегу

Шоу-бизнес

"Хотят только суда": семья погибшего водителя отвергла помощь и извинения душегуба Ефремова

Позицию родственников выразил адвокат
Шоу-бизнес

"В парашу головой": подполковник ФСИН предрек Ефремову суровую жизнь в тюрьме

Артисту посоветовали следить за поведением

Гороскоп

Совет на выходные, 12-14 июня 2020 года
Гороскоп на неделю с 15 по 21 июня 2020 года
Гороскоп выходные, 12-14 июня 2020 года
Гороскоп на сегодня, 11 июня 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Впервые в истории: Трусова исполнила невозможный трюк на тренировке
"Все достигнуто": в возвращении Загитовой на лед усомнились
"Ему нравится": жена Мамаева рассказала о драках в семье
Знаменитый тренер ушла в депрессию после смерти внучки

Регионы

Жуткие кадры бушующего в Белгороде урагана попали на видео
"Скоро развалится": известный ученый о страшной судьбе Крымского моста
Поиски пропавшей девочки в Крыму закончились трагической находкой
В России обнаружена гигантская пирамида
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+