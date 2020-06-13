"В парашу головой": подполковник ФСИН предрек Ефремову суровую жизнь в тюрьме

Скорее всего, Михаил Ефремов надолго загремит за решетку. Звезде навряд ли удастся выйти сухим из воды при таком количестве фактов и свидетельств. Подполковник в запасе Федеральной службы исполнения наказаний России (ФСИН) Игорь Шутко считает, что Ефремов будет отбывать срок в колонии-поселении или лагере общего режима.
По мнению Шутко, отправка в колонию-поселение будет лучшим исходом для провинившегося актера. В таком случае ему предоставят жилье, а в колонию он будет ходить, как на работу. В лагере же ему придется постоянно жить бок о бок с другими заключенными.
Однако ситуацию усугубляют наркотики, которые нашли в крови артиста. Подполковник полагает, что из-за этого его могут приговорить к лишению свободы на срок до десяти лет с отбыванием наказания в колонии строго режима. Там Михаил Ефремов сможет лишь изредка видеться с родными и близкими, гулять и получать "передачки".
Игорь Шутко настоятельно рекомендовал Ефремову не ссориться с местными обитателями. По словам офицера ФСИН, они не привыкли долго выяснять отношения.
"Могут, конечно, пару раз его в парашу головой окунуть, чтоб понимал, где находится. Там разговоры не очень длинные", – предупредил Шутко.
Напомним, что вечером 8 июня Михаил Ефремов, находясь за рулем джипа, пересек двойную сплошную линию разметки, выехал на встречную полосу и столкнулся с легковым фургоном "Лада". От удара ее водитель – 57-летний сотрудник службы доставки Сергей Захаров – получил тяжелые травмы и позже скончался в больнице. Выяснилось, что Ефремов был сильно пьян, а в его крови обнаружили наркотики. Расследование уголовного дела продолжается.
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