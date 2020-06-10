Первый канал втянули в грязный скандал с делом о смертельной аварии Ефремова

Появившаяся на телеэкранах жена погибшего в ДТП с участием Михаила Ефремова может оказаться не той, за кого себя выдает. Некоторые уже называют женщину самозванкой.

9 июня в эфире Первого канала показали выпуск "Пусть говорят", в котором обсуждали смертельное ДТП, произошедшее из-за Михаила Ефремова. В студии появилась некая Ирина Стерхова, утверждавшая, что является женой погибшего Сергея Захарова.

Кроме того, телеканал и другие информационные ресурсы распространили ее банковские реквизиты, чтобы желающие смогли помочь убитой горем женщине и семье погибшего.

Однако в Сети появилась публикация сына Сергея Захарова, который предупредил – он не знает никакую Ирину Стерхову. "У него есть одна законная жена (моя мама). И это не она. У нее даже фамилия другая. Паспорт хоть бы посмотрели...", – написал мужчина.

По словам Стерховой, она узнала о трагедии в интернете. После чего отправилась в больницу, где и сообщила о том, что является женой Сергея. А уже после этого отправилась на съемки "Пусть говорят".

Блогер Лена Миро отметила, что человек после такой трагедии вряд ли пойдет на телевидение. Поэтому и сомневается, что Стерхова является супругой погибшего водителя.

"Очевидно, что близким в день смерти члена семьи не до передач и не до новостей. Оперативно передать свою карточку для сбора средств может лишь человек с холодным рассудком. Как и идти в "Пусть говорят", – рассуждает обозревательница.

Однако Стерхова может и не являться человеком, который хочет нажиться на чужом горе. Миро все же допустила мысль, что Ирина была сожительницей Сергея, о которой родные могли не знать.

Напомним, Михаил Ефремов совершил смертельное ДТП на Садовом кольце вечером 8 июня. Актер в нетрезвом состоянии выехал на проезжую часть и врезался в отечественный автомобиль, водитель которого скончался через несколько часов. Ефремов проведет два месяца под домашним арестом, пока идет следствие.