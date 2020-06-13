Литвинова встревожена состоянием детей Ефремова после скандала

Смертельное ДТП, устроенное пьяным Михаилом Ефремовым, стало самой громкой темой этой недели. Из-за аварии погиб человек, и теперь артисту грозит до 12 лет лишения свободы. Многие коллеги по цеху выступили в поддержку виновника ДТП и стараются всячески помогать горе-водителю и его семье.
Так, популярная телеведущая Рената Литвинова решила принять активное участие в судьбе дочери Ефремова – Анны-Марии. Что неудивительно, девушка является крестницей Литвиновой. Телеведущая привезла наследницу актера к нему домой, чтобы отец с дочерью могли повидаться и поговорить. Сама Литвинова виновника ДТП не видела – он был на допросе.
При этом знаменитость призналась, что очень обеспокоена будущим звездных наследников. Михаил Ефремов совершил серьезный проступок, за который может поплатиться своей свободой. Как после этого будут жить его дети (а их целых пять) – остается загадкой. В интервью "Московскому комсомольцу" Литвинова подчеркнула, что артист был кормильцем семьи.
Телеведущая пообещала помочь наследникам Ефремова и заявила, что не оставит в беде свою крестницу. Рената также поддерживает супругу актера – Софью и в целом близко к сердцу приняла трагедию в звездном семействе.
Напомним, смертельное
ДТП произошло 8 июня на Смоленской площади в Москве. "Джип"
актера Михаила Ефремова, находившегося в алкогольном опьянении, выехал на
встречную полосу и врезался в фургон "Лада". Позже водитель фургона от
полученных травм скончался.
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