Полиция снова нагрянула домой к арестованному Ефремову

Тем не менее, накануне некоторые пользователи Telegram, в телефоне у которых был записан номер актера, заметили, что Михаил Ефремов зарегистрировался в социальной сети, нарушив тем самым требование суда. На защиту отца встала дочь артиста Анна-Мария.
19-летняя девушка рассказала, что из всех соцсетей и мессенджеров ее отец зарегистрирован лишь в WhatsApp. А в Telegram с помощью его номера мог зарегистрироваться менеджер актера или его супруга Софья Кругликова, поскольку в настоящее время у Ефремова нету мобильного телефона.
Тем не менее, в пятницу в дверь Михаила Ефремова вновь постучали стражи порядка. Неизвестно, зачем именно полицейские решили в очередной раз наведаться к артисту, однако журналисты предполагают, что поводом стало именно нарушение домашнего ареста. Предположительно, они захотели проверить, как звезда кино исполняет решение суда.
Напомним, что вечером 8 июня Михаил Ефремов, находившийся за рулем джипа, пересек двойную сплошную линию разметки и выехал на встречную полосу на Смоленской площади в центре Москвы. Там он столкнулся с легковым фургоном "Лада", водитель которого работал в службе доставки. 57-летний шофер Сергей Захаров получил тяжелые травмы и позже умер в больнице. Выяснилось, что Ефремов был сильно пьян. В его крови также нашли следы наркотиков. В отношении артиста завели уголовное дело, а 9 июня Таганский районный суд Москвы вынес решение заключить актера под домашний арест до 9 августа.
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