"Бог дал, Бог взял": в семье Толкалиной произошла жуткая трагедия

Пока россияне продолжают находиться дома из-за пандемии коронавируса, жизнь идет своим чередом. Однако горе людям приносит не только смертоносная инфекция.
Актриса Любовь Толкалина обнародовала душераздирающий пост в своем "Инстаграме". Выяснилось, что на днях умерла любимая кошка звезды.
О том, что именно произошло с питомцем, артистка предпочла не говорить. При этом звезда фильма "Феодосийская сказка" поделилась с поклонниками тем, какое значение для нее имел сфинкс Сатиша.
Толкалина сообщила, что всегда считала кошку своей сестрой. Питомец был полноценным членом семьи.
Из-за случившегося знаменитость не смогла сдержать слез. На опубликованном коллаже Толкалина предстала вместе с Сатишей. Радостоное выражение лица звезды говорит о том, что она по-настоящему была привязана к кошке.
Несмотря на всю трагичность ситуации, звезда подчеркнула, что в деревне к смерти относятся по-философски. "Бог дал, Бог взял", – написала Толкалина в Сети.
Поклоннике выразили соболезнования в связи с утратой звезды. Пользователи отметили, что кончина домашнего животного всегда переносится тяжело.
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