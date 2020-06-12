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"Волосы дыбом встают": дочь довела Самойлову

Оксана Самойлова. Фото: www.instagram.com/samoylovaoxana/
Оксана Самойлова регулярно делится с поклонниками подробностями личной жизни. Недавно модель заявила, что дочь довела ее.
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Модель рассказала, что в этом году ее средняя наследница пойдет в подготовительную школу или нулевой класс. У знаменитости "встают волосы дыбом" от одной мысли, что Лея будет сидеть сидеть на уроках, ходить в форме и выполнять домашние задания.

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"Это все абсолютно ей не свойственно", – отметила в своем инстаграм-аккаунте Оксана Самойлова. Звезда выразила надежду, что ее дочь будет получать хорошие оценки, потому что все репетиторы довольны ей. Хотя усидеть на одном месте девочке будет тяжело.

Пользователи поддержали манекенщицу. "Лея покажет в школе, кто самый главный", "Будет писать на бегу и читать на ходу", "Как говорится 5/2. За знания – "пятерка", за поведение – "двойка", "Все самое сложное только начинается", – пошутили комментаторы.

Напомним, Оксана Самойлова родила в браке с рэпером Джиганом четырех детей: дочерей Ариелу, Лею, Майю и сына Давида. В феврале этого года глава семьи попал в реабилитационную клинику из-за наркотической зависимости. Через месяц модель объявила о разводе с супругом.

Автор: 12 июня 2020, 14:54 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
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