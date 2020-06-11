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Герой шоу

Герой шоу "Холостяк" об отношениях со знойной кубинкой: Вижу матерью своих детей

Фото: instagram.com/holostyak.tnt.official
Антон Криворотов в конце мая в финале шоу "Холостяк" выбрал из всех участниц знойную красотку кубинского происхождения. Стоматолог пока не сделал ей предложения, однако надеется на подобное развитие событий.
прочитано 270 раз

Эффектную девушку молодой человек выделил еще в пилотном выпуске – именно ей он подарил "розу первого впечатления". Парень заявил, что еще в детстве сформировал для себя идеальный образ спутницы жизни. В мечтах Антон Криворотов рядом с собой видел темнокожую женщину. Он отметил, что в студенческие годы имел опыт отношений с мулаткой, но их любовь сошла на нет.

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 Холостяк

Сюжеты Холостяк

Когда герой увидел Барбару Пино, она ему сразу понравилась. Молодой человек был готов даже прекратить съемки, так как в середине проекта девушка порывалась покинуть площадку. В итоге в финале шоу "Холостяк" стоматолог выбрал именно ее.

В интервью программе "Алена, блин!" Антон Криворотов заявил, что сейчас они счастливы. Пара не живет вместе, но часто ночует друг у друга. Естественно, всех волнует вопрос, насколько серьезны их отношения, ведь за всю историю проекта "Холостяк" не было ни одной свадьбы с финалистами.

Стоматолог отметил, что пока рано стоит планы, ведь ребята знакомы всего полгода. Хоть на шоу они и прожили интенсивную жизнь, загадывать рано – им стоит получше узнать друг друга. Правда, на вопрос ведущей, видит ли молодой человек Барбару своей женой и матерью своих детей, он ответил утвердительно.

Автор: 11 июня 2020, 17:45 Источник: Ютуб ✓ Надежный источник
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