Герой шоу "Холостяк" об отношениях со знойной кубинкой: Вижу матерью своих детей

Эффектную девушку молодой человек выделил еще в пилотном выпуске – именно ей он подарил "розу первого впечатления". Парень заявил, что еще в детстве сформировал для себя идеальный образ спутницы жизни. В мечтах Антон Криворотов рядом с собой видел темнокожую женщину. Он отметил, что в студенческие годы имел опыт отношений с мулаткой, но их любовь сошла на нет.
Когда герой увидел Барбару Пино, она ему сразу понравилась. Молодой человек был готов даже прекратить съемки, так как в середине проекта девушка порывалась покинуть площадку. В итоге в финале шоу "Холостяк" стоматолог выбрал именно ее.
В интервью программе "Алена, блин!" Антон Криворотов заявил, что сейчас они счастливы. Пара не живет вместе, но часто ночует друг у друга. Естественно, всех волнует вопрос, насколько серьезны их отношения, ведь за всю историю проекта "Холостяк" не было ни одной свадьбы с финалистами.
Стоматолог отметил, что пока рано стоит планы, ведь ребята знакомы всего полгода. Хоть на шоу они и прожили интенсивную жизнь, загадывать рано – им стоит получше узнать друг друга. Правда, на вопрос ведущей, видит ли молодой человек Барбару своей женой и матерью своих детей, он ответил утвердительно.
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