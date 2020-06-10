Умер сатирик Анатолий Трушкин

Появилась информация о смерти популярного юмориста, писателя-сатирика Анатолия Трушкина. Мужчина боролся с коронавирусной инфекцией, врачи прикладывали все усилия, однако спасти артиста не смогли.

Анатолий Трушкин оказался в реанимации еще 8 мая. Коронавирус протекал у 78-летнего писателя тяжело. Врачи даже подключили его к аппарату искусственной вентиляции легких. Три недели артиста спасали врачи. Бил тревогу известный художник Никас Сафронов. "Анатолий Алексеевич находится в тяжелом состоянии. Я разговаривал с главврачом больницы. Объем поражения легких у Трушкина, к сожалению, очень большой", – говорил живописец.

Тем не менее, медикам удалось откачать Анатолия Трушкина. Его состояние настолько улучшилось, что его даже перевели в обычную палату. Однако затем сатирику стало хуже, его снова увезли в реанимацию. А сегодня, 10 июня, стало известно, что он умер.

Ранее сообщалось, что коронавирусом болела и супруга Анатолия Трушкина Наталья. Однако у нее заболевание протекало в более легкой форме – она лечилась дома. Отметим, что пока ни сама Наталья, ни кто-то из ближайшего окружения не прокомментировал печальное известие о смерти известного писателя-сатирика.

Как рассказывал тот же Никас Сафронов, Анатолий Трушкин почувствовал недомогание еще 5 мая. У него был жар, температура поднялась до 39 градусов. Его мучил кашель, литературный деятель даже стал задыхаться. По словам Сафронова, вначале Трушкин не хотел вызывать врачей, считая, что все больницы из-за коронавируса переполнены, однако тот настоял. Впоследствии писатель даже благодарил художника за то, что тот настоял на "скорой". При этом Анатолий Трушкин даже предположить не мог, где подцепил уханьскую заразу, ведь он практически не выходил из квартиры. Сатирик не исключил, что заразился в лифте.

Напомним, Анатолий Трушкин не только сам выступал с юмористическими номерами, но и писал для других известных артистов: Михаила Евдокимова, Ефима Шифрина, Яна Арлазорова, Владимира Винокура и прочих.