Знаменитого юмориста госпитализировали с коронавирусом

Российский юморист Анатолий Трушкин попал в больницу. У 78-летнего артиста обнаружили коронавирус COVID-19, сообщает РЕН ТВ.

Артист чувствует себя плохо. Анатолий Трушкин пожаловался, что у него затруднено дыхание. Врачи пока не делают прогнозов о его состоянии. Юморист выразил надежду, что ему станет лучше после переливания плазмы.