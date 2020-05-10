Сафронов сообщил о состоянии госпитализированного из-за коронавируса юмориста

Художник Никас Сафронов прокомментировал состояние писателя-сатирика Анатолия Трушкина. Ранее юмориста госпитализировали с подозрением на коронавирусную инфекцию.

По словам живописца, Анатолий Алексеевич почувствовал недомогание еще 5 мая. У Трушкина был жар, температура поднялась до 39 градусов. Знаменитость мучил кашель, литературный деятель задыхался.

Врачей писатель вызывать не хотел. Сатирик полагал, что больницы переполнены. Сафронову удалось уговорить Трушкина вызвать бригаду скорой помощи. У литературного деятеля зафиксировали снижение кислорода в крови.

Сейчас Анатолий Алексеевич в больнице. Знаменитость серьезно больна, говорить об улучшении пока рано. Медики надеются нормализовать состояние сатирика.

Сафронов отметил, что температура у Трушкина достигла 39,2. Писателю сделали компьютерную томографию. Исследование выявило двустороннюю пневмонию.

Не так давно Анатолий Алексеевич звонил Никасу. Сатирик поблагодарил художника за то, что тот настоял на "скорой". Трушкин не знает, где мог подцепить уханьскую заразу, ведь он практически не выходил из квартиры. Знаменитость не исключает, что заразилась в лифте.

Отметим, что супруга писателя-сатирика на данный момент ожидает результаты теста на COVID-19. Пока у женщины нет никаких симптомов болезни.