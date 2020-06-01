Коронавирус оставил Рыбина и Сенчукову без прислуги

Исполнитель отметил, что пожалел, сообщив поклонникам о затруднительном материальном положении. Артистам стали писать, что они попрошайки. Некоторые предлагали деньги. "Мы отказывались, конечно. Мы сейчас вдвоем живем, нам много не нужно", – сказал Виктор Рыбин.
Звезда добавила, что сын находится у родителей своей девушки, поэтому они с Натальей Сенчуковой в доме одни. Им пришлось уволить большой штат прислуги, правда, помощница по хозяйству осталась – сложно поддерживать чистоту на 600 "квадратах".
"Мы 22 года там живем, и только сейчас начал обнаруживать в доме какие-то дополнительные комнаты", – улыбнулся лидер группы "Дюна". Также исполнитель признался, что пришлось уволить многих сотрудников их компании – не на что содержать.
Виктор Рыбин добавил, что у них с Натальей Сенчуковой стало гораздо меньше спонтанных трат. Раньше жена певца приносила из магазина по 18-20 сумок, но сейчас они не могут себе такого позволить.
Напомним, что в апреле в эфире шоу "Звезды сошлись" артисты заявили о бедственном положении. Тогда музыкант сказал, что осталась 31 тысяча рублей, и это все их деньги.
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