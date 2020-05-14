"Вот что реально страшно": Наталья Сенчукова рассказала о смерти близких

Наталья Сенчукова и Виктор Рыбин серьезно пострадали из-за пандемии коронавируса. Артисты потеряли не только средства к существованию, но и близких людей.

В последнее время Наталья Сенчукова и Виктор Рыбин популярны не своими песнями, а непростыми событиями в жизни. Несколько лет назад они сообщили в откровенном интервью, что им диагностировали рак кожи. К счастью, супруги сумели вовремя заметить болезнь и пройти необходимое лечение. Теперь оба в ремиссии.

"Таблеток мы сейчас никаких не пьем, просто более ответственно относимся к здоровью – постоянно осматриваем тело, на солнце выходим только вечером, ходим в шляпках, бережемся", – рассказала Наталья Сенчукова.

В связи с режимом самоизоляции, который ввели из-за пандемии коронавируса, артисты лишились заработка. Пришлось признаться, что они остались буквально без средств к существованию. Поклонники предложили финансовую помощь кумирам, но те, поблагодарив, отказались.

Нашлись и те, кто с критикой обрушился на Наталью Сенчукову и Виктора Рыбина. "Когда мы сказали про оставшуюся у нас 31 тысячу рублей в кармане, даже не представляли, что это произведет такой эффект", – впоследствии призналась артистка.

Певица объяснила, что тогда они купили три новые песни, поэтому остались почти без денег, однако затем получили зарплату. "Все не так критично, как может показаться", – успокоила фанатов Наталья Сенчукова.

Певица прокомментировала слухи о том, что якобы из-за бедственного положения они с Виктором Рыбиным решили продать дом в Подмосковье. "Мы смирились: будь что будет. Но даже речи нет о том, чтобы продать дом или машину. Только теплоход, но кому он в данный момент нужен..." – развела руками артистка.

Однако без потерь не обошлось. Наталья Сенчукова рассказала: "Главное сейчас – здоровье. У нас есть знакомые, кто умер от коронавируса, вот что реально страшно".