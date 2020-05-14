Эксклюзив Пропуск во время карантина Заворотнюк Новости "Дом-2" Коронавирус

Топ новостей

Знаменитая телеведущая оказалась родной дочерью Евгения Петросяна
Беременная Яна Рудковская впала в шок от открывшихся данных
Известие о тяжелой форме рака потрясло Петросяна
Стало хуже: лекарства не помогли тяжелобольному критику Аллы Пугачевой
Полину Гагарину попросили больше не петь
партнеры
Четверг
14 мая
Лента новостей
15:29
"Хотела умереть красиво": Волкова в красном пеньюаре рискнула жизнью
15:25
В Башкирии младенца нашли выброшенным в мусорный бак
15:13
Васильеву после тяжелой болезни нашли замену на Первом канале
15:10
"Перестать быть швеями": Поклонская жестко врезала украинцам
15:05
Всему виной страшный недуг: что стоит за странным поведением Даны Борисовой
14:52
Звезда сериала "Сваты" Людмила Артемьева честно высказалась о работе
14:51
Тарасов заговорил о третьей беременности супруги
14:45
"Что-то с мозгами слетело": Роднина жестко отчитала Тарасову
14:39
Есть погибший: в Москве загорелся жилой дом
14:27
Министр культуры Любимова вылечилась от коронавируса
14:22
"Страшные фотографии": Тарасов был в шоке от интимной переписки Бузовой с другими мужиками
14:09
Плетнева проболталась об условиях контракта на шоу "Маска"
14:08
Наталья Сенчукова откровенно о свадьбе красавца-сына: Сейчас это в принципе невозможно
13:57
В крупных российских городах жители перестали соблюдать режим самоизоляции
13:42
Питт на коленях вымаливает прощение у раненой Энистон
13:38
Лукашенко отказался благодарить Россию за помощь в борьбе с коронавирусом
13:36
Стало известно об уходе матери Тимати
13:32
Россиян предупредили о риске заразиться коронавирусом в перчатках
13:32
"Вытащил пистолет": осрамившаяся Тодоренко призналась в отношениях с тираном
13:31
Тарифы ЖКХ для россиян предложили заморозить
13:29
Тарасов раскрыл правду о разводе с Бузовой: Не могла забеременеть
13:24
"Я его мыла, кормила, одевала": Цымбалюк-Романовская объяснила свое право на квартиру известного артиста
12:58
Больная модель поразила телом в купальнике
12:57
Жители Петербурга сообщили об аномальной погоде в мае
12:51
Елизавета Боярская и Максим Матвеев впутались в авантюру
12:51
"Вот что реально страшно": Наталья Сенчукова рассказала о смерти близких
12:44
Бунт мэров: размазню Зеленского прижали к стенке из-за коронавируса
12:33
Инфицированная Навка вышла на связь
12:31
"Главное зло в моей жизни!": взбешенный Джигарханян плюнул в престарелую жену
12:29
В Подмосковье мужчина обокрал продуктовый магазин
12:24
История любви звезды сериала "Катя и Блэк" Юлии Мельниковой и Павла Трубинера
12:22
Обнаружен новый странный симптом коронавируса
12:18
Наташа Королева выругалась из-за изменившейся фигуры
11:50
Тайный любовник высыпал на могилу Началовой машину роз
11:47
В Петербурге легковушка пробила ограждение и упала в Фонтанку
11:41
"У меня вырос еще и мозг": Решетова порассуждала о возрасте
11:26
Сколько москвичей нарушили масочный режим в метро
11:19
Любят мальчиков и оргии: обнародованы имена самых сладких геев на нашей эстраде
11:18
Звезда "Игры престолов" показалась с большим животом на фоне слухов о беременности
11:04
Тарасова не оставила шансов покинувшей спорт Загитовой
10:57
Умерла актриса из фильма "А зори здесь тихие"
10:48
Пьяные безработные открыли стрельбу возле здания ФНС в Москве
10:44
Менее 10 тысяч заболевших: эпидемия коронавируса в России пошла на спад
10:43
"Запомни это состояние": Михалков отхлестал по щекам жалеющую себя дочь
10:43
Марат Башаров схватил за горло беременную подругу
10:29
Бокерия рассказал о вреде плотного завтрака
10:22
Дочь Джигана сбежала от родителей после опасных игр с ножом
10:20
"По военному типу": озвучены сроки вакцинации россиян от коронавируса
10:04
Школьникам разрешили выбрать количество предметов ЕГЭ
09:59
"Непонятно, как жить дальше": Стоянов рассказал о страшной беде
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Зараженные коронавирусом звезды: кто из знаменитостей пострадал от COVID-19
Будет двое детей: появилась информация об исчезновении Ольги Бузовой
По стопам Тарасова: бойфренд Бузовой изуродовал себя во имя любви
Пугачева побила выскочку Бузову
"Тяжелая и трагическая ситуация": Цымбалюк-Романовская сделала заявление о Джигарханяне
"Я его мыла, кормила, одевала": Цымбалюк-Романовская объяснила свое право на квартиру известного артиста
Шоу-бизнес

Наталья Сенчукова откровенно о свадьбе красавца-сына: Сейчас это в принципе невозможно

Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
У Виктора Рыбина и Натальи Сенчуковой есть взрослый сын. Василий на протяжении нескольких лет встречается с девушкой по имени Дарья. Однако когда состоится свадьба, еще вопрос.
прочитано 642 раза

Наталья Сенчукова и Виктор Рыбин сейчас не выступают. Всему виной режим самоизоляции, который ввели в связи с пандемией коронавируса. Однако звезды не скучают. Они решили петь для поклонников в режиме онлайн в соцсети и давать интервью.

ПО ТЕМЕ

Люди собирают деньги на спасение больных раком Рыбина и Сенчуковой

Новая беда: онкобольные Рыбин и Сенчукова остались без средств к существованию

Компанию артистам составил их 21-летний сын Василий. Он вместе с родителями сидит на карантине. А еще с ними живет его возлюбленная – Дарья. Они давно встречаются, однако о свадьбе пока речи не идет. "Что такое свадьба? Это весело погулять, красиво одеться. Сейчас это в принципе невозможно. И непонятно, когда станет реально", – развела руками Наталья Сенчукова.

Василий и Дарья еще не съехались. "Если бы у них, к примеру, был свой дом, быт – тогда да. А пока ребята живут то у нас, то у родителей Васиной девушки", – сообщила певица.

В Сети идет бурное обсуждение фотографий Василия. 21-летнего наследника Виктора Рыбина и Натальи Сенчуковой считают настоящим красавцем. Недаром молодой человек часто снимается в качестве модели. Однако не обходится без критики. Некоторые поклонники артистов не понимают, почему Василий до сих пор живет с родителями, а не самостоятельно.

Наталья пояснила, что Василий учится, а еще работает, причем тоже в музыкальной сфере. "Вася так же, как и мы, остался без работы, он ведь тоже занимается музыкой. Да, концертов у его коллектива особо пока нет, но, тем не менее, это тоже творчество. Сейчас сын ко всему прочему весь погружен в подготовку к защите диплома – в этом году он оканчивает МГИК", – рассказала певица.

Автор: 14 мая 2020, 14:08 Источник: StarHit ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Сенчукова и Рыбин заметно помолодели

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Лукашенко отказался благодарить Россию за помощь в борьбе с коронавирусом
Бунт мэров: размазню Зеленского прижали к стенке из-за коронавируса
Сенсация: раскрыта вина Порошенко в деле о взрывах
Володин предложил провести дополнительные пленарные заседания Думы

Шоу-бизнес

Всему виной страшный недуг: что стоит за странным поведением Даны Борисовой
Тарасов заговорил о третьей беременности супруги
Плетнева проболталась об условиях контракта на шоу "Маска"
"Страшные фотографии": Тарасов был в шоке от интимной переписки Бузовой с другими мужиками

Проишествия

Обнищавшие украинские крестьяне устроили бунт из-за коронавируса
Есть пострадавший: на юго-востоке Москвы мужчина открыл стрельбу
Разнесли вдребезги: бандиты навредили бывшему мужу Пугачевой
"Состоял на учете в психдиспансере": житель Рязани расстрелял пятерых человек из-за шума

Lifestyle

Контузило: вдова Никулина поведала о происшествии на съемках "Самогонщиков"
Умерла актриса Инна Макарова
Чума на оба ваши дома: коронавирус изменил людей до неузнаваемости
Японский пианист открыл способ воздействия на здоровье зрителей
Шоу-бизнес

Беременная Собчак испугалась остаться одна

Откровенное интервью телеведущей
Шоу-бизнес

Всему виной страшный недуг: что стоит за странным поведением Даны Борисовой

Состояние ведущей прокомментировал эксперт
Шоу-бизнес

Любят мальчиков и оргии: обнародованы имена самых сладких геев на нашей эстраде

Поименный список ценителей мужских тел
Коронавирус

Дочь раскрыла причину заражения Пескова коронавирусом

Девушка рассказала о болезни отца в эфире у Собчак

Гороскоп

Гороскоп на сегодня, 14 мая 2020 года
Гороскоп на сегодня, 13 мая 2020 года
Совет на выходные, 9-11 мая 2020 года
Гороскоп на выходные, 9-11 мая 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

"Что-то с мозгами слетело": Роднина жестко отчитала Тарасову
Серьезные нарушения: новый поворот в скандальном деле Кокорина и Мамаева
Раскрыты детали скандального ухода Розанова от Тутберидзе к Плющенко
Сотникова не может выйти на лед после операции

Регионы

"Всю заразу пропускают": происходящее на Крымском мосту привело в ужас
Леденящие душу подробности взрыва дома в Орехово-Зуево
Сухой закон на самоизоляции: россиян удивило новое ограничение от якутских властей
Вдобавок к коронавирусу: в России зафиксирована вспышка опасной инфекции
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+