"Богиня": оголившаяся Летучая заставила мужчин ахнуть

Знаменитость поделилась в своем инстаграм-аккаунте откровенными кадрами. Она позировала с букетом белых цветов.
Подписчики восхитились красотой Елены Летучей и засыпали ее комплиментами. "Богиня", "Великолепная красота!", "Вы прекрасны", – высказались пользователи соцсети.
Телеведущая ранее призналась, что набрала в самоизоляции два килограмма. Из-за перелома ребер Елена Летучая не смогла полноценно тренироваться.
Именно из-за травмы Елена Летучая покинула проект "Танцы со звездами". К слову, она не единственная участница, которая не стала продолжать сниматься в шоу.
Как писали "Дни.ру", недавно экс-ведущая шоу "Ревизорро" пожаловалась подписчикам в соцсети на бывшую супругу своего мужа Юрия Анашенкова. Елена Летучая сообщила, что женщина постоянно ей пакостит. Как именно – звезда не уточнила.
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