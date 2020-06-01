"Богиня": оголившаяся Летучая заставила мужчин ахнуть

Елена Летучая предстала перед поклонниками в кружевной ночной рубашке. Сексуальный вид телеведущей взбудоражил представителей сильного пола.

Знаменитость поделилась в своем инстаграм-аккаунте откровенными кадрами. Она позировала с букетом белых цветов.

Подписчики восхитились красотой Елены Летучей и засыпали ее комплиментами. "Богиня", "Великолепная красота!", "Вы прекрасны", – высказались пользователи соцсети.

Телеведущая ранее призналась, что набрала в самоизоляции два килограмма. Из-за перелома ребер Елена Летучая не смогла полноценно тренироваться.

Именно из-за травмы Елена Летучая покинула проект "Танцы со звездами". К слову, она не единственная участница, которая не стала продолжать сниматься в шоу.



Как писали "Дни.ру", недавно экс-ведущая шоу "Ревизорро" пожаловалась подписчикам в соцсети на бывшую супругу своего мужа Юрия Анашенкова. Елена Летучая сообщила, что женщина постоянно ей пакостит. Как именно – звезда не уточнила.