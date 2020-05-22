С Еленой Летучей на карантине случилось ужасное

Елена Летучая сообщила поклонникам печальную новость: она сломала ребро. Телеведущая не стала вдаваться в подробности и рассказывать, как именно произошла травма. Кстати, беспокоит знаменитость не только перелом.
Из-за малоподвижного образа жизни и чрезмерного питания Елена, которая славится идеальной фигурой, обзавелась лишним весом. Она сообщила, что за последнее время набрала два килограмма. Телеведущая поинтересовалась у подписчиков, какую цифру показывают весы им.
Пользователи Сети не стали скрывать, что поправились в самоизоляции. Однако многие усомнились, что несколько килограммов заметны на теле знаменитости.
"Мне кажется, тут два кило ничего не испортят (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", "Два кг для такой красавицы, ничто", "Мне кажется, вы сколько бы не ели, всегда богиня", – написали фолловеры.
Кстати, именно из-за травмы Елена Летучая покинула проект "Танцы со звездами". Она не единственная участница, которая не стала продолжать сниматься в шоу.
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