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С Еленой Летучей на карантине случилось ужасное

С Еленой Летучей на карантине случилось ужасное

Елена Летучая. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
На карантине Елена Летучая очень скучает по работе. Практически каждый день она делает ностальгические публикации в своем инстаграм-аккаунте. Однако телеведущая все равно пока не может вести полноценную жизнь – она получила серьезную травму.
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Елена Летучая сообщила поклонникам печальную новость: она сломала ребро. Телеведущая не стала вдаваться в подробности и рассказывать, как именно произошла травма. Кстати, беспокоит знаменитость не только перелом.

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 Елена Александровна Летучая-Анашенкова

Елена Александровна Летучая-Анашенкова ведущая

Из-за малоподвижного образа жизни и чрезмерного питания Елена, которая славится идеальной фигурой, обзавелась лишним весом. Она сообщила, что за последнее время набрала два килограмма. Телеведущая поинтересовалась у подписчиков, какую цифру показывают весы им.

Пользователи Сети не стали скрывать, что поправились в самоизоляции. Однако многие усомнились, что несколько килограммов заметны на теле знаменитости.

"Мне кажется, тут два кило ничего не испортят (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", "Два кг для такой красавицы, ничто", "Мне кажется, вы сколько бы не ели, всегда богиня", – написали фолловеры.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru)

Кстати, именно из-за травмы Елена Летучая покинула проект "Танцы со звездами". Она не единственная участница, которая не стала продолжать сниматься в шоу.

Автор: 22 мая 2020, 13:31 Источник: Instagram
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