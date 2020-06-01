"Харатьян в юбке": примерившая ретро-образ Собчак напугала россиян

Кадр сделан в электричке. На журналистке надето платье с пышной юбкой, на плечах – накидка, на голове красуется капор в стиле позапрошлого века. Волосы артистки уложены в традиционную для 1830-х прическу. Рядом с Ксенией Собчак стоит корзинка с купавницей и бутылочкой шампанского. "Барышня едет на дальнюю дачу", – подписала снимок звезда.
Единственное, что выдает в фотографии наши дни, – алый маникюр. Также внимательные подписчики заметили еще одну странную деталь рядом с журналисткой. "Стаканчик кофе как и в игре престолов (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написали поклонники.
Увы, но не все оценили стиль Ксении Собчак. "Барышне бы манер еще соответствующих, а то выражается как портовый грузчик порой. Диссонанс, однако!", " Харатьян в платье", "Где Богомолов в цилиндре?", "В катафалке было бы фееричней", "Ой Ксюша полысела чото спереди", – высказались недовольные.
Некоторые увидели в снимке намек на знаменитые произведения: "Микс Москва слезам не верит и Жестокого романса", "Анна Каренина едет в Тургенево))". Естественно, задали и актуальный в 2020-м вопрос: "Почему без маски?"
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