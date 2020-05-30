Собчак сделала заявление о возвращении на "Дом-2"

Стало точно известно, станет ли Ксения Собчак вновь ведущей телестройки. Телеведущая прокомментировала эту информацию в своей ютуб-программе "Осторожно! Новости".



Знаменитость отметила, что шоу "Дом-2" – не такая уж плохая передача. При этом она выразила негодование тем, что про нее распускают слухи. "Как можно делать такие фейки про меня и вообще не париться?!" – высказалась Ксения Собчак.

Она заявила, что не собирается возвращаться на "Дом-2" и что подобные сплетни появляются уже не впервые. Звезда добавила, что понимает, что телестройка и Собчак – это те слова, которые хочется склеить воедино. Журналистка видит в этом повод ее потроллить. "Я не собираюсь туда возвращаться", – резюмировала знаменитость.

Напомним, ранее появились слухи о том, что Ксения Собчак вернется на "Дом-2" в качестве гостевой ведущей. Якобы она должна была появляться на шоу раз-два в неделю.

Ксения Собчак сообщила, что выскажется об этом позже. Однако из-за того, что гендиректор Первого канала Константин Эрнст вызывал ее по данному поводу "на ковер", решила сделать это как можно быстрее.