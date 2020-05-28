"Получили мы за вас": обвенчавшего Собчак и Богомолова священника наказали

Свадьбу телеведущей и режиссера, состоявшуюся 13 сентября прошлого года, не обсуждал только ленивый. Многие осудили Ксению Собчак и Константина Богомолова за то, что они устроили из венчания шоу.
Режиссер отметил, что для родителей молодоженов участие в таинстве стало сюрпризом. Они узнали о нем в последний момент. Миркурбанов тоже был не в курсе, что ему предстоит быть свидетелем на венчании. Это стало известно в процессе.
Примечательно, что в церкви не оценили светлых устремлений звездной пары. Супруг Ксении Собчак рассказал, что обвенчавший их священнослужитель был наказан.
По словам Константина Богомолова, как-то раз он встретил на улице в Москве батюшку, который их венчал. Тот посмотрел на него грустно и поинтересовался, как их дела. Режиссер ответил, что замечательно. А священник признался: "Ну получили мы за вас…"
Напомним, что свадьба Ксении Собчак и Константина Богомолова была экстравагантной. К ЗАГСу влюбленные подъехали на черной машине, похожей на катафалк. На автомобиле было написано: "Пока смерть не разлучит нас". Салон машины украсили гвоздиками, а окна завесили красным бархатом.
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