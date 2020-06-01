"Не хочу с тобой жить!": Менщиков из "Дома-2" жестоко избил беременную жену из-за клубнички

Ангелина Монах ждет ребенка от Степана Меньщикова. Казалось бы, в это время женщину надо баловать, терпеть ее капризы. Однако вместо этого муж жестоко ее избил.

Из искры возгорится пламя. А драма в семье "Звезд-2" – лучшее тому подтверждение.

Повод для ссоры был пустяковый. Беременная Ангелина стала укорять отца будущего ребенка, что он-де не купил ей любимых ягод, и она вынужденно (хотелось сладкого) наелась конфет, после чего ее начало тошнить. "Знаешь, что тебя так задело? Что я купил клубнику и голубику своим детям, а тебе не купил!" – стал орать Меньщиков.

Он затащил Монах в кладовку, скрутил ей руки, повалил на пол и стал жестоко избивать. "Надо мной издеваться не надо! Я хочу, чтобы ты научился меня слышать. Ты вчера был в магазине? Я не знала, что ты купил вчера детям клубнику и голубику. Я не хочу с тобой жить, все кончено!" – рыдала беременная Ангелина. Меньщиков с трудом смог остановиться и не убить любящую клубничку жену.

Ужас заключается еще и в том, что предыдущая беременность Монах окончилась выкидышем. Когда она ждала третьего ребенка, жила в Таиланде. Ангелина много нервничала, живот был постоянно в тонусе. И на седьмом месяце произошли преждевременные роды. Младенец был мертв. Теперь ей стоит быть особенно внимательной к своему здоровью. И уж точно подобные ссоры плоду не на пользу.

Монах, как и Меньщиков, уже была в законном браке. У нее есть дочери Ольга и Карина. Старшей 22 года, а младшей – 20. И обе на дух не переносят нового маминого мужа. А тот считает, что девушки должны ему быть благодарны, ведь он удовлетворяет их немолодую мать.

