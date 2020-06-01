"Мы мало пересекаемся": как изменилась жизнь Асмус и Харламова после скандала с "Текстом"

Недавно Кристина Асмус и Гарик Харламов переехали в четырехэтажный дом, который находится недалеко от Рублевки. Во время беседы с писателем Александром Цыпкиным актриса призналась, что эту недвижимость ее муж приобрел за собственные деньги. Дом "простенький", в котором нет даже лифта, отметила знаменитость.
Кстати, бюджет супруги распределяют странно, как может показаться многим мужчинам. Все, что зарабатывает Кристина, она оставляет себе. Гарик складывает сбережения в общую казну.
Асмус также рассказала, что их брак достаточно крепкий, потому что они видятся редко. Харламов даже во время карантина много работает – принимает участие в съемках новых выпусков Comedy Club и в других проектах. Делает он это пока у себя в комнате.
"Так что мы мало пересекаемся. Видимся только ночью у холодильника", – сказала Асмус.
Кристина не стала скрывать, что с Гариком у нее бывают разногласия. В большинстве случаев актриса спорит с мужем из-за воспитания дочери, траты денег и взглядов на жизнь в целом.
Однако их объединяет нежелание просить кого-либо о помощи, негативное отношение к излишнему пиару и зависимости. Также Асмус и Харламов любят вредную и калорийную пищу. И если комик не отказывает себе в этом, то актриса ограничивает.
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