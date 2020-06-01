"Мы мало пересекаемся": как изменилась жизнь Асмус и Харламова после скандала с "Текстом"

После того как в прокат вышел фильм "Текст", где Кристина Асмус сыграла в весьма откровенной сцене, многие поклонники интересуются, как складываются отношения актрисы с мужем Гариком Харламовым. Оказывается, жизнь супругов изменилась – видятся они нечасто.

прочитано 682 раза