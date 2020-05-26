Три подбородка, как у Харламова: невыгодный ракурс раскрыл полноту Асмус

До пандемии коронавируса Кристина Асмус сообщила, что будет набирать вес для роли и попросила поклонников не пугаться, если они заметят у нее лишние килограммы. С наступлением режима самоизоляции актриса, очевидно, перестала следовать этой диете, ведь она по-прежнему выглядит стройной и подтянутой.
Однако недавно супруга Гарика Харламова опубликовала в разделе "Сторис" своего инстаграм-аккаунта видео, которое напугало пользователей Сети. Кристина сняла себя с необычного ракурса и показала огромные щеки и несколько подбородков.
Актриса воспользовалась программой, которая наугад выбирает, что можно съесть. В случае Асмус высветилась чашка с большим количеством пельменей.
"Что же поесть в час ночи? Отлично! Пельмешки! Пойду, со сметанкой наверну", – сказала Кристина в видео.
Воспользовалась ли Асмус советом приложения, остается загадкой.
Ранее Кристина призналась, что стала больше готовить на карантине. Из-за малоподвижного образа жизни метаболизм замедлился, как раньше, поэтому у актрисы появилось несколько лишних килограммов.
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