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"Дважды увозили на скорой": Асмус поделилась жуткими подробностями о своем состоянии

Кристина Асмус. Фото: АГН Москва/Global Look Press/www.globallookpress.com
Кристина Асмус рассказала об ужасающих подробностях жизни актрисы. Девушка с содроганием вспоминает, что ей пришлось пережить, чтобы влиться в эту профессию.
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Главная актриса нашумевшего фильма "Текст" редко жалуется на работу и всегда с придыханием рассказывает о новых ролях и киносценариях. Кристина Асмус так сильно хотела реализовать себя, как успешная актриса театра и кино, что ради карьерного роста пожертвовала своим здоровьем.

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 Кристина Игоревна Асмус

Кристина Игоревна Асмус актриса

 Гарик Харламов

Гарик Харламов актер, телеведущий

Известный писатель Александр Цыпкин уже второй месяц проводит онлайн-интервью с представителями российского шоу-бизнеса в своем Инстаграме. На этот раз участницей вечерней беседы стала Кристина Асмус. Поклонники, "засыпавшие" актрису каверзными вопросами, не могли предположить, что интервью с Кристиной получится настолько откровенным.

Асмус рассказала Александру, как дважды отлеживалась в больнице из-за ненормированного графика и постоянного стресса на работе. С самого детства Кристина мечтала играть на театральных сценах и сниматься в фильмах. Именно поэтому девушка была готова на все, чтобы достичь поставленной цели.

Когда актриса только встала на свой профессиональный путь, ей приходилось сниматься в массовке. По мнению Кристины, ничего зазорного в таких съемках нет. Наоборот, это хороший опыт для любого актера. Только за время учебы в Щепкинском училище Асмус оказывалась в больнице дважды.

"Меня дважды увозили на скорой – из института с температурой 40. У меня адски болели почки", – призналась актриса Александру Цыпкину.

Асмус вспомнила случай, когда ей пришлось отыграть 20-минутный этюд преподавателю, после которого девушка упала в обморок за кулисами. Кристина считает, что она выгрызла эту профессию зубами. Ей приходилось разбиваться в щепки и жертвовать самым дорогим.

Напомним, на данный момент Кристина Асмус играет в одном из самых престижных культурных заведений столицы – театре Ермоловой, продолжает сниматься в кино. Профессиональный успех не помешал девушке построить крепкую семью. Кристина вместе со своим мужем Гариком Харламовым воспитывает дочь.

Автор: 31 мая 2020, 11:20 Источник: Инстаграм Кристины Асмус ✓ Надежный источник

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