"Я могу завтра сдохнуть": взрослый сын-фрик живет за счет Яковлевой

Единственный сын актрисы Елены Яковлевой Денис Шальных стал очередным звездным гостем передачи Леры Кудрявцевой "Секрет на миллион". Мужчина признался, что живет настоящим.

В последнее время Денис Шальных известен не хуже своей матери, популярной актрисы, звезды фильма "Интердевочка" и сериала "Каменская" Елены Яковлевой. 27-летний мужчина прославился благодаря обилию татуировок на теле. Рисунки украшают даже его лицо. В Сети Дениса прозвали "сыном-фриком".

Вот уже почти десять лет Шальных живет один в квартире своей именитой матери. Более того, заботливая артистка помогает наследнику и в финансовых вопросах. Дениса совершенно не смущает, что родители ему оказывают поддержку. Также он не считает нужным найти стабильную работу с необходимым ему заработком, ведь привык, что ему во всем помогают родственники.

Сын Елены Яковлевой не строит долгосрочных планов. "Понятия не имею, что будет в будущем: никогда себя не видел в будущем. Я могу завтра сдохнуть, могу послезавтра. Живу настоящим", – заявил Денис Шальных.

27-летний мужчина так и не получил высшего образования. Он покинул режиссерский факультет на третьем курсе. В армию Денис тоже не попал якобы из-за плоскостопия. Шальных даже устроился работать преподавателем английского языка для детей, но и там долго не продержался.

Сейчас Денис подрабатывает барбером. Иногда на своей официальной страничке в социальной сети "Инстаграм" он публикует фотографии разных мужчин, которым сделал модные стрижки. Однако куда больше Шальных любит качать мышцы – он отличается крупным телосложением из-за накачанной массы. А еще Денис обожает смотреть фильмы и мультики, рецензиями на которые потом делится с подписчиками.

А еще сын Елены Яковлевой любит своих котов. Он признался, что лучше еще заведет животное, лишь бы не ребенка. Денис отметил, что не готов стать отцом.