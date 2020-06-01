О душе пора подумать: очередная молодуха бросила Джигарханяна

Вся страна следила за новым горячим романом Джигарханяна. После эфира "Пусть говорят" казалось, что более органичной и гармоничной пары, чем он и Ольга Казаченко, не придумать. Но у судьбы-злодейки были иные планы.

Они познакомились на одном из телевизионных ток-шоу и стали тесно общаться. Спустя некоторое время Джигарханян пригласил Ольгу Казаченко на отдых в Дубай. Вскоре об их совместной поездке и вспыхнувших чувствах узнала вся страна. Степан даже представил ее отцу – актеру Армену Джигарханяну, и тот уже немолодых "молодых" благословил...

Друзья пары считают, что едва зародившиеся чувства были разрушены огромным расстоянием в несколько тысяч километров. Дело в том что Степан живет в США и в Россию приезжает лишь несколько раз в год. Он звал Ольгу в Америку, но та к переезду оказалась не готова – мол, у нее пожилая мать, ребенок, и все это сложно.



Рассталась пара без скандалов, сцен и слез. И даже сейчас поддерживает дружеские отношения. "Останемся друзьями с тобою в "Инстаграме", – как поет Светлана Лобода. "Я к Степану отношусь так же тепло, как и прежде. Можно много и долго говорить о причинах случившегося. К сожалению, я не смогла ответить Степану взаимностью в той степени, в которой он хотел".

Друзья Степана Джигарханяна, впрочем, предполагают, что причиной разрыва с Ольгой Казаченко могла стать Виталина Цымбалюк-Романовская. Говорят, сын знаменитого актера давно положил на нее глаз, но она отказала – мол, верна Армену Борисовичу, и предать память о его любви не может. Степан хотел забыться с Ольгой, на какое-то время это даже удалось, но сердечная тяга к пианистке могла перевесить...