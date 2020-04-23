Врачи бросились спасать добитого с особым цинизмом пожилого Джигарханяна

"Ради обсуждения личной жизни Армена Джигарханяна Первый канал даже привез из Америки Татьяну Сергеевну, несмотря на огромный риск для здоровья Армена Борисовича в это тревожное время", – вздохнул верный друг и помощник актера Артур Согомонян.
"Еще свежо в памяти то время, когда именно Первый канал цинично добивал Армена Борисовича своими пошлыми передачами, – продолжил Согомонян. – Несколько раз после выхода очередной программы Армен Борисович попадал в больницу, и врачам с трудом удавалось его спасти".
"Всякому безобразию свое приличие", – писал Салтыков-Щедрин. Следуя этому принципу, Артур Согомонян стал действовать решительно. "Нам пришлось обращаться с заявлением в Следственный комитет, выслушивать многочисленные угрозы от руководства канала с требованиями забрать заявление. Только благодаря помощи Галины Волчек, которая лично обратилась к первому лицу государства, удалось остановить этот чудовищный беспредел!" – рассказал друг актера.
"К сожалению, через некоторое время Первый канал опять вернулся к этой теме. Сначала придумали роман Степана с Казаченко ради того, чтобы лишний раз привлечь внимание к известной фамилии, а потом и вовсе тайком сняли Армена Борисовича дома не совсем здоровым и выставили на всеобщее обозрение! Нам опять пришлось направлять каналу письма с требованием прекратить использовать имя Армена Борисовича в этих низкопробных передачах против его воли. Я понимаю, что за это выплачиваются гонорары, но всему есть предел!" – написал возмущенный Согомонян в официальной группе Джигарханяна на странице в социальной сети "Фейсбук".
Он призвал не смотреть низости, которые выдает в эфир Первый канал, проявить уважение к великому актеру, перестать теребить его имя, зарабатывать на нем деньги и копаться в личной жизни дорогого всем человека.
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