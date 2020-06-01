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"Состояние явно не стабильное": подробности тяжелой болезни Елены Воробей

Елена Воробей. Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press/www.globallookpress.com
Елена Воробей заболела коронавирусной инфекцией. Популярная артистка тяжело переносит недуг, но старается не впадать в панику.
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О том, что подхватила заразу, Елена Воробей рассказала сама. Оказывается, артистка заболела еще несколько дней назад, однако не стала сразу оповещать об этом. "Всему виной мои глупые страхи... Во-первых, не знала, как воспримет это мой отец, он сердечник, человек крайне эмоциональный... Во-вторых, подумала, что всех уже этот вирус достал до тошноты, а я тут опять напомню о его реальном существовании, ну и зачем??? ведь мне, как и всем, так хочется уже перелистнуть эту страничку... (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)" – призналась Елена Воробей.

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И все же артистка решила сообщить о болезни, чтобы поддержать таких же больных, кто находится в такой же тревоге, как и она, из-за нагнетания симптомов. "Главное не нервничать)", – призвала юмористка.

Далее она дала несколько практических советов. "Ребята, если температура высокая, не сбивается, не экспериментируйте, не рискуйте, лучше в больницу, т к есть опасность тромбов! Много пить жидкости – 5/7 литров!!! Ну, а все остальное индивидуально..." – отметила Елена.

По признанию Воробей, ей особенно тяжело дался второй день. Она страдала от ломоты в теле, спина болела так, что артистка не могла ночью спать. "Разово сработал ибупрофен, потом он уже не действовал(" – подчеркнула Воробей.

Сейчас артистке уже лучше. "Сегодня мне полегче, но состояние явно не стабильное. Ждемс, боремся", – заключила артистка. Многочисленные подписчики ее инстаграм-аккаунта, в том числе и представители отечественного шоу-бизнеса, обратились к артистке с пожеланиями скорейшего выздоровления.

Ранее стало известно, что из-за отсутствия работы по причине введенного режима самоизоляции, обусловленного распространением коронавируса, у Елены Воробей серьезные проблемы с финансами. Юмористке даже пришлось выставить на продажу квартиру в Черногории.

Автор: 1 июня 2020, 08:26 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
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