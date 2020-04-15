"Это состояние не проходит": Воробей потеряла сознание при встрече с Пугачевой

15 апреля Алла Пугачева отмечает свой день рождения. Ей исполнился 71 год. В честь этого события юмористка Елена Воробей решила вспомнить свою первую встречу с народной артисткой. Впечатлениями она поделилась с порталом Teleprogramma.pro.
Воробей считает Пугачеву артисткой с большой буквы. Масштаб личности певицы ее просто поражает. При встрече с такими людьми, как Алла Борисовна, теряется дар речи и сознание, а также наступает ломота, призналась юмористка. Во время первого общения с эстрадной певицей пародистка находилась в полуобмороке.
"Это состояние не проходит, потому что ты уже заранее так любишь этого человека, что совершенно обоснованно робеешь", – отметила Елена.
Однажды Пугачева сделала большой комплимент Воробей. Певица назвала юмористку "глубокой артисткой", у которой большой потенциал. Такая оценка до сих пор воодушевляет Елену. Благодаря Алле Борисовне юмористка не теряет веру в себя.
Напомним, что Елена Воробей неоднократно пародировала Примадонну российской эстрады и делала это успешно. Юмористка хорошо владеет своим голосом, поэтому для нее не составляет большого труда вжиться в образ знаменитой артистки.
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