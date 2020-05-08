Немного сдулась: сын Олега Газманова показал даму сердца

Наследник Олега Газманова, судя по всему, устал от вопросов о личной жизни. 38-летний Родион продемонстрировал даму сердца.

По словам наследника певца, в последнее время ему все чаще задают вопросы о второй половинке. Родион Газманов решил удовлетворить любопытство поклонников, которые, по его словам, очень настойчивы.

Газманов-младший заявил, что личная жизнь у него "разная". Мужчина заранее попросил поклонниц не критиковать внешний вид его избранницы. "Я и так знаю, что с помадой барышня переборщила!" – написал Родион в личном "Инстаграм".

К публикации наследник знаменитости прикрепил фото. В кадре он запечатлен у бассейна. Газманов обнимает резиновую женщину, которая немного сдулась.

Подписчики по достоинству оценили шуточный пост Родиона Газманова. Пользователи Сети принялись активно обсуждать достоинства и недостатки "невесты" знаменитости.

"Не только с помадой, но и цвет волос не айс (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Зато какая гибкая 😂 вон как ногу подвернула 💪🏻🤣", "Конечно, грустная. Ей ногу сломали и никому дела нет! 😂", "Девица прям скажем, огонь😂😂😂😂 главное, чтоб не сдулась", – отметили комментаторы.

Как писали "Дни.ру", Родион Газманов недоволен, что пресса постоянно муссирует подробности его личной жизни. Мужчина вышел из себя из-за сообщения о его якобы незаконнорожденном ребенке. Наличие отпрысков сын популярного певца отрицает.