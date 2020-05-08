Звезда "Ворониных" Волкова проговорилась о разводе

Екатерина Волкова вышла на связь с поклонниками и честно прокомментировала некоторые моменты. Девушка готовится к марафону "Ворониных" на СТС.

Звезда сериала очень удивилась, когда фанаты уточнили у нее о разводе с супругом – танцором Андреем Карповым. Последнее время в Сети стали появляться слухи о том, что в паре не все ладно, и Екатерина Волкова даже якобы подала на развод.

Идиллические фотографии с мужем в инстаграм-аккаунте актрисы не остановили поклонников, которые решили, что их любимица якобы несчастна. Кстати, супруги около месяца назад отпраздновали годовщину – десять лет совместной жизни. "Мы все так же любим друг друга... И так же порой хотим убить друг друга", – написала Екатерина Волкова.

Актриса не собирается так просто отпускать мужа от себя, о чем и заявила озабоченным фанатам. Женщина не представляет возможным уход из семьи. "Что за глупости? Можем поругаться, сильно повздорить, но развестись – нет", – цитирует звезду издание "7Дней.ru".

Свой брак Екатерина Волкова называет итальянским – в паре до сих пор есть место для страстей и бурь. Как уверяет артистка, они с супругом наслаждаются друг другом и с радостью встречают новый совместный десяток.